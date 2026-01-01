我是廣告 請繼續往下閱讀

UNIQLO第二彈歲末新年祭降價又來了......買了觀望很久的布勞森外套只要1290元好開心

全部人都給我去逛GU！又在發瘋跨年就大降價，1290元的外套變590元

▲最近越來越冷，UNIQLO的保暖外套持續熱銷，最近迎來第二彈新年祭降價優惠，超多民眾撿到便宜。（圖/記者蕭涵云攝）

UNIQLO第二波大降價又來了！新年祭限定8天「價差700元快哭」

從1月1日元旦起至1月8日推出第二彈優惠，眾多明星商品又再度下殺跳水價

▲沒開玩笑！UNIQLO新年祭價格超多商品跳水價下殺，外套590元至790元就能穿回家。（圖/UNIQLO官網）

買入價1990元，現在查看官網新年祭最新售價竟然只要1290元就能入手，兩者價差高達700元真的欲哭無淚！

▲UNIQLO超夯拉鍊布勞森外套記者直接哭！新年祭大跳水700元只賣1290元，記者11月購入原價1990元，欲哭無淚啊！（圖/UNIQLO官網）

GU新年祭三階段大降價超猛！官網整頁跳樓價格

推出「三階段降價」時間，第一波就是12月31日至1月8日，第二彈則從1月9日開始至1月15日、第三彈則從1月16日1月22日

燈芯絨拉鍊襯衫外套590元、短版夾層防風外套990元、壓紋夾層外刷毛外套790元、麥爾燈立領拉鍊外套990元等

▲GU新年祭即將迎來三波降價活動，第一波1月1日至1月8日，整個官網一堆紅字特價價格，冬裝下殺免千元穿回家。（圖/GU官網）

其他如冬天常常穿的針織衫、毛衣、帽T、大學T大部分都從390元至790元不等，甚至現在最夯的半拉鍊休閒上衣也只要390元就能穿回家