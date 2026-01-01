1月上旬冷空氣不斷南下，下週還可能迎來入冬首波寒流，不少人都還在預備冬裝保暖，然而UNIQLO、GU繼日前2025年末才推出一波歲末新年祭優惠，沒想到元旦當天再度以不同品項又大降價，不少民眾買到便宜跳水價超開心，像是眾多外套最低殺到590元、羽絨外套甚至有990元就能帶走，直接趁寒流來之前讓民眾補齊冬裝，活動就到下週四結束，想要搶便宜的就趁現在啦！
近日不少網友在社群平台「Threads」貼文指出「原來去年底那是第一波特價而已！UNIQLO第二彈歲末新年祭降價又來了......買了觀望很久的布勞森外套只要1290元好開心」、「全部人都給我去逛GU！又在發瘋跨年就大降價，1290元的外套變590元，寒流來之前我有救了，買得好開心。」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「真的哭了，12月初買的我跟小丑一樣了TAT！」、「剛算了一下，11月在UNIQLO血拼買的價差超過2000元，好哭」、「我買到一件原價1690變990的刷毛外套，好保暖超讚」、「我只能說現在天氣超推布勞森外套，1290降價700元直接買起來」、「跨年前去GU晃買了5件不用3000元，超級開心」、「不怕冷的我買了刷毛外套590元就很夠穿，超划算的」。
UNIQLO第二波大降價又來了！新年祭限定8天「價差700元快哭」
《NOWNEWS》記者實際到UNIQLO官網查看，果真上週歲末新年祭優惠開始之後，從1月1日元旦起至1月8日推出第二彈優惠，眾多明星商品又再度下殺跳水價，許多男女款式可穿的「連帽外套」、「刷毛外套」最低只要590元、更保暖的PUFFTECH輕暖科技工裝外套也只要1690元、背心以及基本款羽絨外套也只要990元就能穿回家。
記者在11月初購入一件拉鍊布勞森外套，當時覺得版型好看又厚實，買入價1990元，現在查看官網新年祭最新售價竟然只要1290元就能入手，兩者價差高達700元真的欲哭無淚！只能說今年1月上旬冷空氣接力南下，如果你冬裝還沒補齊，現在絕對是你入手UNIQLO最佳時機，限定8天買爆。
GU新年祭三階段大降價超猛！官網整頁跳樓價格
除了UNIQLO外，才剛結束耶誕檔期的GU這回也跟上新年祭，而且比UNIQLO還更狂，推出「三階段降價」時間，第一波就是12月31日至1月8日，第二彈則從1月9日開始至1月15日、第三彈則從1月16日1月22日，幾乎整個1月讓你冬裝補好補滿，過年新衣應該都能趁這時候直接買好。
記者實際到GU官網查看，果然整頁都是紅字價格，超多外套全部下殺到1000元內，燈芯絨拉鍊襯衫外套590元、短版夾層防風外套990元、壓紋夾層外刷毛外套790元、麥爾燈立領拉鍊外套990元等，超多外套選擇時尚又好看，通通免千元穿回家保暖。
其他如冬天常常穿的針織衫、毛衣、帽T、大學T大部分都從390元至790元不等，甚至現在最夯的半拉鍊休閒上衣也只要390元就能穿回家，可別忘了半拉鍊上衣是精品香奈兒總監今年大秀指稱的秋冬穿搭主角呢！下週入冬首波寒流可能來襲，如果你缺保暖衣物，現在絕對是你補冬裝的大好機會，不要錯過優惠時間囉！
資料來源：UNIQLO官網、GU官網
