▲吳秉叡今陪同吳奕萱掃街。（圖／吳奕萱辦公室提供）

民進黨立委吳思瑤國會辦公室主任吳奕萱日前宣布，投入新北市第三選區（新莊）市議員選，她今（1）日在綠委吳秉叡陪同下前往四維市場掃街；此外，吳思瑤上午也在臉書上表示，「我的兩位幕僚也在跨年的這一天，從思瑤團隊畢業了， 吳奕萱投入新莊區市議員選戰，奉獻新北；項柏翰前往更遠的桃園楊梅征戰，爭取為民服務的機會」。吳秉叡陪同吳奕萱掃街受訪時表示，他陪同吳奕萱、新莊區議員初選的候選人，來新莊四維市場，來跟所有好朋友拜託，「希望大家能給新人一個機會，吳奕萱出來參選新莊區初選，希望大家支持吳奕萱能夠通過初選」。吳秉叡提到，祝新莊所有的好朋友新年快樂、心想事成，「馬上馬年要到了，祝大家馬年行大運，馬上成功！」吳奕萱說，她帶著在國會6年，加上在市議會10年的政治資歷，過去曾爭取預算、法案議題及服務案件，她帶著完整歷練，要服務新莊人，很感謝在地認真優秀的吳秉叡委員，肯定她這10年的政治訓練及成果，支持她參政；她也向新莊鄉親喊話，期盼能給年輕人機會。此外，吳思瑤上午也在臉書發文說，她的兩位幕僚在跨年的這一天，從思瑤團隊畢業了，「吳奕萱投入新莊區市議員選戰，奉獻新北；項柏翰前往更遠的桃園楊梅征戰，爭取為民服務的機會」。吳思瑤提到，昨天不敢在辦公室看他們打包，躲回北投，離別的時刻總是無比感傷，她又是有名的愛哭包，帶著思瑤團隊的紮實訓練，民進黨大家庭的價值傳承，還有新世代台派苦幹實幹絕不放棄的精神，這是他們最珍貴的事業資產，最傲人的人生履歷。吳思瑤說，「一定要參選嗎？」每一個從她團隊畢業的夥伴，她總這樣再三探問，因為她深知政治是條不歸路，選舉更是無比艱辛，總在留下與放手之間掙扎，一方面不捨他們吃苦受折磨，但同時也無比期待他們能發揮所學所長，把優質服務帶到更多的地方。吳思瑤說，她很驕傲，奕萱與柏翰堅定選擇人生的方向，決心要把自己奉獻給最愛的台灣，「決定了，就出發！有目標，就戰鬥！打包熱情，打包理想，從國會到社會，從中央到地方，謝謝他們，讓我再次看見理想的真摯，試煉從政的意義」。