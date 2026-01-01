根據內政部實價登錄資料統計，今年1到10月全台預售屋成交量年減約7成2，價格卻上漲近2成，信義代銷永續研展組童莉婷協理表示，台北市靠輝達題材，撐住房價，新北市則憑藉自住買盤、低總價產品，貢獻全台超過5分之1的預售王座。馨傳不動產智庫執行長何世昌也指出，目前房市狀況正在回穩，「但春燕仍未現蹤」，還是需要等央行房市政策鬆綁。
10月預售買盤現蹤 雙北建案銷售靠3點突破重圍
馨傳不動產智庫執行長何世昌在臉書粉專表示，預售屋市場的買氣在第3季墜入谷底，從10月下旬開始，有少量遞延性買盤開始出現，不過北中南情況有點不同，北台灣，以雙北房市情況最為穩健，成交單價未見下修，「尤其新北第一環的價格仍在持續上揚當中」。
台北市因為輝達話題助攻，餘溫一路暖到年底，北士科的成交均價由5月前的每坪110萬元上調至每坪120萬元左右，銷售情況算穩定，以35坪以下房型最熱賣，另外，10月開始，台北市中心的建案也有融冰現象，不過大概只是從零下5度升高到0度而已。何世昌指出，雙北近期銷售較好的建案各自具備以下特色：
1、口碑好的品碑建商：即便賣得貴，還是賣得動，而且比平價建商賣得更好。
2、供給量少的區域：如新店、蘆洲、汐止、中永和等地，因供給量減成為價格的間接支撐，消費者別無選擇只能買單。
3、相對低總價小宅：如板橋、新莊、南港、大同、三重等地，訴求坪數稍小、總價更低的產品，銷況相對不錯。
中南部價格取勝 但仍不到秒殺
何世昌表示，雙北還是有幾個例外的地區，像松山區因新開案場數多，來客量明顯增加，中山、五股等地依舊冷清，市況幾乎沒有變動。桃園落差大，A7、青埔情況每況愈下，買氣拉不起來，桃園的客運園區則出現讓利案。新竹精華區近期推案量不多，新案多在香山、新豐等外圍區域，價格走勢則與中古屋截然相反。
何世昌指出，中南部熱銷開紅盤的建案與雙北完全不同，雙北順銷案主要是賣品牌、地段、高價，而台中、高雄近期的順銷案則是靠著降價殺出重圍，不過降價雖然可讓銷售成績不錯，但還不到秒殺程度，可以看出降價雖然有效，但無法徹底治癒重手打房的後遺症。
最後，何世昌表示，整體而言，今年第四季預售屋市場沒有更糟，但北中南市場走勢分歧的氛圍更濃厚。預售屋市場若想迎來春燕，還需要央行鬆綁管制，「而在央行鬆綁之前，市場只能靠自己來慢慢自癒，可是自癒的速度很慢、很慢，只能說死不掉卻也好不了」。
資料來源：實價登錄、信義代銷、馨傳不動產智庫執行長何世昌
我是廣告 請繼續往下閱讀
馨傳不動產智庫執行長何世昌在臉書粉專表示，預售屋市場的買氣在第3季墜入谷底，從10月下旬開始，有少量遞延性買盤開始出現，不過北中南情況有點不同，北台灣，以雙北房市情況最為穩健，成交單價未見下修，「尤其新北第一環的價格仍在持續上揚當中」。
台北市因為輝達話題助攻，餘溫一路暖到年底，北士科的成交均價由5月前的每坪110萬元上調至每坪120萬元左右，銷售情況算穩定，以35坪以下房型最熱賣，另外，10月開始，台北市中心的建案也有融冰現象，不過大概只是從零下5度升高到0度而已。何世昌指出，雙北近期銷售較好的建案各自具備以下特色：
1、口碑好的品碑建商：即便賣得貴，還是賣得動，而且比平價建商賣得更好。
2、供給量少的區域：如新店、蘆洲、汐止、中永和等地，因供給量減成為價格的間接支撐，消費者別無選擇只能買單。
3、相對低總價小宅：如板橋、新莊、南港、大同、三重等地，訴求坪數稍小、總價更低的產品，銷況相對不錯。
何世昌表示，雙北還是有幾個例外的地區，像松山區因新開案場數多，來客量明顯增加，中山、五股等地依舊冷清，市況幾乎沒有變動。桃園落差大，A7、青埔情況每況愈下，買氣拉不起來，桃園的客運園區則出現讓利案。新竹精華區近期推案量不多，新案多在香山、新豐等外圍區域，價格走勢則與中古屋截然相反。
何世昌指出，中南部熱銷開紅盤的建案與雙北完全不同，雙北順銷案主要是賣品牌、地段、高價，而台中、高雄近期的順銷案則是靠著降價殺出重圍，不過降價雖然可讓銷售成績不錯，但還不到秒殺程度，可以看出降價雖然有效，但無法徹底治癒重手打房的後遺症。
最後，何世昌表示，整體而言，今年第四季預售屋市場沒有更糟，但北中南市場走勢分歧的氛圍更濃厚。預售屋市場若想迎來春燕，還需要央行鬆綁管制，「而在央行鬆綁之前，市場只能靠自己來慢慢自癒，可是自癒的速度很慢、很慢，只能說死不掉卻也好不了」。