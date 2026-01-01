我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台東縣的跨年晚會被封全國最強，縣長饒慶鈴也不居功。（圖／翻攝饒慶鈴臉書）

今天是2026年元旦，告別2025年，全國各縣市在31日晚上都舉辦跨年晚會。「2026台中最強跨年夜」31日晚間在台中水湳中央公園盛大登場，為了不干擾大家跨年的歡樂氣氛，台中市長盧秀燕致詞時僅說4個字，「馬麻愛你」4字迎接馬年，打破去年的紀錄。盧秀燕今年12月就將任滿，這是盧秀燕在市長任內最後一次與市民一起跨年，她過去在跨年夜都相當識相，成了省話一姐，一年前的12月31日，為了迎接蛇年，她只說了6個字，「台中『蛇』麼都讚」。今年是馬年，昨晚跨年夜，她更只說了4個字，「馬麻愛你」。除了台中之外，台東的跨年夜也被大家讚爆，包括天后張惠妹、實力唱將A-Lin等原住民歌手齊聚，且轉播沒有廣告、沒有主持人串場，被狂推是全國最強跨年。同樣即將卸任的台東縣長饒慶鈴上台時，也被A-Lin「警告」，致詞只能有幾秒鐘的時間。饒慶鈴簡短表示，感謝大家2025最後一天選擇台東，大家可以把一整年的疲憊留在這裡，最後把倒數留給大家、把嗓音留給妹神。饒登台時間僅有短短不到5分鐘，也獲大家好評。