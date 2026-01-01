我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《怪奇物語》最終季（如圖），收視開出大紅盤，許多戲迷第一時間收看結局，有不一樣的評價。（圖／Netflix提供）

▲薇諾娜瑞德在《怪奇物語》扮演的媽媽，在大結局中有重要的作用。（圖／Netflix提供)

▲《怪奇物語》諾亞施納普扮演的主角之一威爾，講了大段獨白出櫃，招來觀眾抱怨，影響IMDb該集評分。（圖／摘自IMDb）

Netflix招牌大戲《怪奇物語》大結局已在元旦上午9點上架，不少台灣粉絲起個大早追看完畢，真實評價也紛紛出爐，有人感嘆編導真是沒有虧對追看10年的老粉，認為這10年追劇時光沒白費，也有人期待結局應該要有更多勁爆的發展，大體而言，雖然沒有太多驚人爆點，但平穩、感人，已經勝過不少爛尾名劇。《怪奇物語》從2016年的7月中旬推出首季，立刻成為歐美、日本等地劇迷的熱烈話題，也使當年還是童星的一群主要演員暴紅。將近10年後，這齣戲已是Netflix最具代表性、收視反應最佳的大戲之一。粉絲期待已久的大結局，以邪不勝正、主角們破除心魔，能夠開啟平靜新生活作為收場，對於他們都有深刻感情的老粉絲，感動到快要掉眼淚。以往一堆歐美神劇，大結局常會招來「爛尾」的感嘆，《怪奇物語》儘管被嫌「打安全牌」，卻不至於犯眾怒，就算有希望更勁爆發展的觀眾覺得失落，喜愛劇中眾家要角的戲迷卻是滿足的，認為編導在兩小時內把故事都收完，沒有拖泥帶水，或是刻意留下什麼尾巴。尤其在完結篇之前的倒數第2集，因為主角之一威爾的出櫃告白被嫌太長、影響整集的觀眾評價，又被發現劇組人員失誤，讓1987年背景的故事出現2005年才有的運動品牌logo，很多人都擔心剩下的最後一集恐難逃爛尾，結果編導努力把評論成績拉了回來，還是讓許多老戲迷滿意。台灣許多觀眾對於Netflix是當成韓劇、陸劇甚至是台劇頻道在使用，《怪奇物語》完結篇還未衝上電視節目排行榜冠軍，但網路討論已經頗為熱烈，也成了今天熱搜關鍵字。至於在北美，光是128分鐘的完結篇在超過650家戲院放映，約110萬張票迅速售罄，網上黃牛票價錢翻炒到超過台幣2200元（原價約台幣345元），已為超高人氣做了最佳證明。