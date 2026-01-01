焦凡凡挺7月孕肚主持跨年！屏東跨年晚會昨（31）日圓滿落幕，主持人焦凡凡挺著7個多月身孕敬業上工，在台上行動自如、不怕跑跑跳跳，活潑又效果滿點，其中當她與老公婁峻碩合唱〈Make Sense〉到一半時，焦凡凡突然耍性感，秀出火辣大腿根，一旁的婁峻碩害怕對方走光，直接揮手阻擋，接著再相視而笑，男方霸氣護愛舉動閃爆全場。
焦凡凡擔任屏東跨年晚會主持人，挺著7個多月身孕上工，一襲緊身絨絲禮服舒適又典雅，她與搭檔無尊默契十足，無論是炒熱氣氛、唸出贊助商廣告詞，還是與歌手互動訪問，都難不倒她，更沒有因懷孕緣故肢體綁手綁腳，焦凡凡依舊會在台上跑跑跳跳、綜藝摔製造效果。
特別的是，當焦凡凡與婁峻碩合唱〈Make Sense〉時，女方先是一個箭步踩在台階上，突如其來想耍性感，秀出火辣腿部，怎料一旁的婁峻碩見狀，下秒直接揮手阻擋，用好似說著「不可以這樣！」的眼神看著焦凡凡，畫面氛圍瞬間佈滿粉紅泡泡，男方霸氣護愛舉動閃爆全場。
🟡屏東跨年晚會時間、地點
◾活動名稱：「2026歌舞昇屏High歌之夜」
◾開始時間：12月31日19：00至1月1日00：30
◾地點：屏東縣立體育館前大草皮
◾導航：屏東縣立體育館 屏東縣屏東市勝利路9號
◾官方網站：屏東縣政府文化處
🟡屏東跨年主持人、卡司陣容
◾主持人陣容：無尊、焦凡凡
◾歌手卡司陣容：丁噹、婁峻碩、梁文音、吳思賢、鳳小岳&壓克力柿子、草屯囝仔、FEniX、朱海君、大成、李杰明、陳忻玥、舞炯恩、簡嘉彣、彭佳霓
🔺資料來源－
婁峻碩IG、焦凡凡IG、鳳凰國際公關顧問有限公司
