▲AOA前成員珉娥（如圖）元旦時驚傳輕生，不過2小時後獲救。（圖／翻攝自珉娥IG@new.kma）

南韓女團AOA前成員權珉娥，今（1）日輕生未遂，她在社群PO出長文，坦言自己狀態「並不正常」。權珉娥接連在IG上傳5則貼文，寫下自己的悲慘身世、曾遭隊內霸凌以及被性侵等過往，讓她身心俱疲。另外，權珉娥多年來也被酸民攻擊，甚至要她去X，讓她感到十分沮喪，坦言「我也想消失，其實可以不用救我，那也是大家想要的」，一字一句看了讓人心疼，貼文一出引來許多網友留言安慰。權珉娥在文中提及過往與團體相關的爭議，表示自己多年來承受委屈，更遭受酸民言語霸凌、留下惡評要她去X，讓她崩潰說：「我是墮落的孩子、我是精神患者，我只是想要你們理解我、了解我。」坦言自己也想消失，所以其實可以不用救她，因為那是大家想要的。權珉娥不解自己到底做錯什麼，她憤怒說：「我吸毒了嗎？我酒駕了嗎？我打人了嗎？還是我犯法了嗎？我做了什麼違法的事嗎？」不懂到底犯了何罪要被這樣對待，文中更坦言已輕生多次，讓網友看了相當擔心。權珉娥今輕生未遂，消息一出震驚南韓演藝圈，她隨後在社群上PO出5篇貼文，情緒十分不穩定。權珉娥訴說家庭的不如意，從小目睹媽媽被生父毆打，最後父母離婚。國中時期她更曾遭性侵，當時被心儀的對象帶到陌生男子家中，沒想到卻被拖到房間裡脫衣，甚至遭到性暴力對待，種種經歷讓她身心俱疲。除此之外，權珉娥也提起曾被團體隊內霸凌的事件，包括在爸爸去世時，團員把她關進候機室的衣櫃裡叫她不准哭。她在團體時，長時間遭受排擠與言語、精神上的傷害，然而外界卻反過來指責她「毀了團體」。權珉娥坦言，自己確實為此感到自責，甚至一度懷疑，是否應該再多忍耐一些，不該站出來說出真相。貼文一出，粉絲們急忙留言關心、安慰，寫道：「請照顧好自己，讓我們快樂的生活」、「我們相信你」、「 希望你在新的一年裡永遠健康快樂」、「我們非常愛你，請照顧好自己」、「你經歷了很多，但你很堅強，我為你感到驕傲，所以請照顧好自己」。