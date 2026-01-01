我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡依林（如圖）在演唱會上乘著巨蟒繞行大巨蛋，令觀眾驚艷，因而有許多創意聯想。（圖／凌時差音樂提供）

天后蔡依林（Jolin）的《PLEASURE》巡迴演唱會今晚台北大巨蛋場是最終場，演出過程中，讓粉絲念念不忘的開場秀之一，是蔡依林身穿華麗戰袍，霸氣站在巨大的「慾望巨蟒」頭頂繞行全場。充滿神性又霸氣的畫面，讓現場歌迷看傻了眼，還有網友發揮創意，將這一幕與台灣民間流傳已久的「87水災觀世音菩薩顯靈圖」做對比，驚呼根本是神還原，原來是觀世音菩薩乘龍下凡來普渡眾生。蔡依林站在巨蟒上的姿態，與民間廣為流傳的《騎龍觀音像》，確實有著驚人的相似度。許多台灣長輩深信該圖是1959年「八七水災」時，有人在空中拍到的觀音顯靈真蹟。但是這幅充滿傳奇色彩的畫作，真實身世其實大有來頭，並非靈異照片，而是一幅日本國寶級的油畫作品。《騎龍觀音像》實際上是由日本近代畫家原田直次郎於1890年所繪製的麻布油畫。原田直次郎是將西方藝術技法引入日本的先驅之一，曾赴德國慕尼黑及巴黎藝術大學深造。他學成歸國後，致力於教授洋畫，並參與創立了「明治美術會」。這幅畫作是原田回國後的代表作，於1890年的第三屆全國工業博覽會上首次亮相。原田大膽地將歐洲寫實主義與傳統佛教繪畫相結合，創造出極具敘事性與寫實風格的作品。然而，這種創新在當時卻引發了巨大爭議。當時的評論家認為，將逼真的寫實人物觀音置於神話生物龍背上，產生了一種強烈的不協調感，因此該畫作在當時甚至遭到不少批評。儘管當年備受爭議，這幅作品如今已是藝術史上的經典。原田於1891年將《騎龍觀音像》捐贈給位於東京都的真言宗豐山派寺院護國寺收藏，並於2007年被正式登錄為重要文化財產。沒想到百年前因為太過前衛而引發爭議的畫作，百年後竟在蔡依林的演唱會上，以這種另類的方式與流行文化「撞臉」。證明不管時尚與藝術都是跨越時空，不管是觀音還是天后，鎮住全場的氣勢都是一樣的。