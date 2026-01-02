2026 新年剛開局，好市多（Costco）再度拋出震撼彈！台灣好市多官方臉書粉專昨（1）日發布限時動態，宣布原價 599 元的「老協珍冷凍鮮味小卷炊粉」即日起限時折價 120 元，特價僅需 479 元。消息一出，立刻在各大社群引發討論。這款被譽為「好市多神級美食2026」的代表作，不僅深受網友喜愛，連型男主廚詹姆士也曾公開給予極高評價。
【好市多小卷炊粉特價：重點摘要】
• 優惠商品： 老協珍冷凍鮮味小卷炊粉
• 特價金額： 479 元（原價 599元，現省 120 元）
• 限時優惠： 即日起至 2026 年 1 月 4 日（僅剩 3 天）
• 限購規定： 每位會員限購 1 組
名廚評鑑激推！詹姆士：小卷口感像現燙的
在眾多 Costco冷凍食品推薦 名單中，這款小卷炊粉能脫穎而出，很大一部分歸功於專業主廚的背書。名廚詹姆士曾在 YouTube 頻道實際試吃評測，針對其用料給予高度肯定。詹姆士指出，該商品最大的亮點在於使用「冷凍生小卷」，煮熟後口感脆口，完全沒有冷凍食品常見的軟爛感。
此外，詹姆士也提到湯頭味道濃郁、芋頭份量驚人且口感綿密，即便用來請客也非常體面，讓他忍不住在影片中連喊：「買！買！」並建議如果覺得口味太重，可自行加水稀釋。
兩極討論？老協珍小卷炊粉評價大公開
儘管有大咖加持，臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中的 老協珍小卷炊粉評價 則呈現多樣觀點。支持者表示，一盒兩包、一包有4隻整隻小卷，且炊粉吸滿湯汁非常入味，是「必買」的家常料理；甚至有挑嘴的長輩也讚不絕口，認為湯頭極鮮、真材實料。
不過，也有部分網友反映小卷體型與照片有落差，或是煮後縮水嚴重。針對此點，資深會員特別分享料理小提醒：「小卷要最後放」，這樣才能避免過度縮水並保持脆彈口感。
倒數 3 天！2026 跨年首波掃貨必看
這次的 好市多小卷炊粉特價 時間所剩不多，只到 1 月 4 日止。以目前約 8 折的優惠力道來看，對於喜愛芋頭與海鮮鮮味的消費者來說，絕對是新年掃貨的必入清單。由於每卡限購一組，建議想撿便宜的會員把握最後 3 天機會前往賣場，或是先打電話確認庫存。
資料來源：詹姆士官方專屬頻道、台灣好市多、Costco好市多 商品經驗老實說
