台灣少子化情況嚴重，根據內政部統計，2024年住宅使用執照核發量達到13.8萬宅，不過新生兒僅有13.4萬人，房子蓋得比新生兒還多，但房價還是降不下來，御國地政士聯合事務所所長廖國甫就指出3個關鍵原因，包括小宅化趨勢、家戶數不減反增、磁吸效應。
2024年蓋房速度超越新生兒 房價仍居高不下
廖國甫指出，2025年11月新生兒只有7946人，比起去年同期減少36%，連續58個月「生不如死」，新生兒人數少於死亡人數，根據內政部統計，2024年住宅使用執照核發量達到13.8萬宅，但同年新生兒僅有13.4萬人，蓋房子的速度正式超過新生兒誕生速度，2025年第一季一個家庭的平均人數只剩2.95人，人都變這麼少了，為什麼房價還是這麼貴？廖國甫點出3個原因。
1、小宅化的趨勢
主要因為人口減少，建商轉向主推15到25坪的小宅，以台中市為例，2019年小兩房產品從1.5萬戶，飆升到2023年的2.9萬戶，導致每坪價格被拉高，但總價還是勉強維持在首購族能夠負擔的邊緣。
2、家戶數不減反增
雖然現在許多夫妻選擇不生小孩，但大部分的頂客族、單身貴族還是想要搬出來自己住，帶動住宅基本剛性需求。
3、磁吸效應
偏鄉人口快速流失，但是台中、桃園、新竹有就業機會、產業聚落等地方，人口反而是淨遷入，像過去10年台中人口數多了40萬人，房價自然有支撐度。
最後廖國甫指出，少子化影響是「結構」問題，而非全面下跌，少子化不會讓房價全面崩盤，但一定會造成「兩極化」，未來缺乏產業建設的偏鄉地區，空屋率就會自然飆升，房價就會下跌，而蛋黃區則為因為資源集中、人口聚集，房價依然高不可攀。
資料來源：內政部、御國地政士聯合事務所所長廖國甫
