2026 年元旦正式揭開序幕！在新的一年，誰能成為理財勝利組？知名命理師高輔進特別運用《易經》占卜卦象，為 12 生肖進行2026生肖運勢大解密。專家點名「3大生肖」開春即高峰，財富增長力道強勁；但也示警另外 3 個生肖恐面臨嚴重的破財危機。
【2026 財運預測重點摘要】
• 財運王： 屬猴「專業變現」，財源如瀑布聚集成湖。
• 貴人運： 屬牛、屬雞有強大外力加持，財富等級「直升機式」起飛。
• 警戒區： 屬鼠者因得意忘形恐遭意外破財，位居財運排名末座。
• 理財建議： 2026 是「觀念翻轉年」，聽取專家建議是止損關鍵。
財氣噴發！「這3生肖」受財神眷顧
在高輔進易經占卜中，2026 年財運最旺的冠軍由「猴」奪下。卦象顯示屬猴者已深耕專業許久，今年如同煉丹爐中煉成的「火眼金睛」，只要敢於展現才華，財富將大幅度湧入。
第二名則是「牛」，過去的默默付出終於被老天爺看見，將有貴人引薦進入關鍵團隊，創造實質商機。第三名「蛇」則展現了「無心插柳」的強運，透過無私奉獻與團隊共好，反而在競爭中成功超車，獲利穩定。
荷包警報！「3類人」小心意外失血
進入元旦理財布局時，屬「鼠、龍、豬」的人必須格外謹慎。屬鼠的朋友因易得意忘形、無視SOP，最怕半路殺出程咬金，造成擴大損失。
屬龍者則容易陷入自我堅持的泥淖，盲目投入資金卻看不清現實，小心「賠了夫人又折兵」。至於屬豬的朋友，容易出現莫名開支，若持續我行我素、不檢視財務漏洞，恐埋下嚴重的理財隱憂。
掌握先機！其他生肖財富轉捩點
針對其他生肖，高輔進老師也給出精闢解析：
• 屬虎、馬、雞： 這三者共同點是「貴人出現」。屬雞的朋友更是幸運，計畫微調後遇強援，財運猶如搭乘直升機直衝雲霄。
• 屬兔、狗： 先前努力已有成果，但需防範「守成不易」。屬狗者若決策失誤，務必及時止損。
• 屬羊： 警告！容易被假消息與明牌誤導，衝擊理財三觀，建議保持冷靜，避免情緒化投資。
這份由古智慧分析的 2026 運勢指南，旨在提供民眾參考。專家提醒，掌握運勢趨勢、提升價值判斷，才是保障荷包的不二法門。
資料來源：命理師高輔進
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
這份由古智慧分析的 2026 運勢指南，旨在提供民眾參考。專家提醒，掌握運勢趨勢、提升價值判斷，才是保障荷包的不二法門。
