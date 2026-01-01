2026年元旦的第一天LINE就狠心切割iPASS MONEY，在LINE聊天室內想要轉帳已經看不到iPass Money，在LINE Pay錢包內的「我的選單」，雖然可以看到iPass Money 的圖示，但只剩空殼，點進圖示會自動連結到LINE Pay Money介紹，如果之前有設定過iPASS Money自動扣款停車費可能也會同步失效，用戶需要手動再次綁定。
習慣使用LINE繳納停車費的民眾要注意了！LINE Pay已經公告從2026年1月1日開始不再提供任何「iPASS MONEY」帳戶的服務，除了無法在LINE聊天室內直接用iPASS MONEY轉帳，原本綁定的生活繳費項目可能也會同步失效，一卡通公司提醒，由於與 LINE Pay系統正式分家，原本設定的停車費自動扣繳功能恐受影響，呼籲民眾務必下載iPASS MONEY App並重新確認綁定狀態，以免逾期未繳吃上罰單。
iPASS MONEY綁定停車費路徑
iPASS MONEY>生活繳費＞停車費＞路邊停車費或台北市公有路外公共停車場＞完成綁定車號，再透過「待繳停車單」查詢並繳費。
提醒民眾，如果忘記繳停車費，超過20天第一次的催繳單要加收15元，第二次50元，再沒繳則會被開罰300元。
🟡LINE Pay Money申請步驟
需要準備：手機LINE先更新到最新版本、身分證、要綁定的銀行帳戶代碼＋帳號
步驟1進入LINE Pay Money路徑
開啟「LINE」App→點選右邊「錢包」→點選第一的「LINE Pay」→上方會有新版LINE Pay Money按「立即開通」
步驟2 LINE Pay Money 開通
LINE Pay Money 選擇「持有台灣身分證」→請同意使用條款按「全部同意」→系統會發送驗證碼到當初註冊LINE的手機上，收到後「輸入驗證碼」
步驟3 身分證認證
系統會要求拍攝身分證，需要把手機拍攝框對準身分證，有對齊之後就會出現綠色邊框，建議要再確認一次系統辨識的資料→之後手動輸入「發證地點」、「領補換類別」
步驟4「信用卡、銀行帳戶」驗證
銀行帳戶：需要LINE Pay給朋友的可以直接透過銀行帳戶認證，驗證後直接綁定，選擇要連結的銀行、帳戶號碼、生日、驗證碼即可完成。
信用卡：使用信用卡最快，點信用卡系統會自動移轉之前綁定的信用卡，選擇一張輸入信用卡背後的號碼即可完成認證，但之後要轉帳給好友，同樣要再綁定一次銀行。
步驟5 設定ID、密碼後完成
驗證完成後設定LINE Pay Money 帳戶ID、密碼即可完成，小提醒，第一次要轉帳給好友需要先儲值才能轉帳，完成驗證、綁定後，操作流程就和以前LINE Pay方式相同。
資料來源：LINE Pay Money、iPASS MONEY
