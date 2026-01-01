廚房常用的砧板經常會跟食物接觸，清潔就相當重要，有民眾會用熱水沖洗砧板，認為這樣洗會比較乾淨，但家事達人486先生提醒，砧板切完肉之後，千萬別用熱水沖，很容易導致血水中的蛋白質凝固，反而更難清洗，另外，他也分享其他兩個常見的廚房NG行為。無毒教母譚敦慈也曾表示，蛋白質如果卡在砧板的縫隙中，很容易長出黴菌，如果常常把黴菌吃下肚，久了就會影響肝腎功能，她也分享清洗砧板的正確方法。
廚房3大NG行為
1、砧板切完肉用熱水洗
486先生指出，砧板切完肉直接用熱水沖洗，是一大NG行為！而且很多人都做錯，多數人切完生肉、海鮮之後，第一反應是快速用熱水沖洗殺菌，但其實用熱水沖砧板，會讓肉渣、血水中的蛋白質凝固，髒東西都卡在砧板上的刀痕縫隙中，導致砧板更難洗乾淨，甚至比馬桶還難清！譚敦慈也表示，蛋白質凝固在砧板上後，會更容易長出黴菌，如果長期把黴菌吃下肚，久了可能會影響肝腎功能。
486先生也分享砧板的正確清潔方式，如果是使用塑膠砧板，可以用稀釋10倍的漂白水濕敷20分鐘，再用清水徹底洗淨；木頭砧板則要減少洗碗精使用量，可以在表面撒鹽巴，再用乾淨的布或海綿搓洗，去油去味效果非常好。譚敦慈也建議使用一般常溫冷水沖洗砧板，再用中性清潔劑清潔即可。
2、肉類泡水解凍
許多人會把肉類泡在水中解凍，不過486先生表示，最安全、也最能保持肉質口感的方法，是在前一個晚上把肉放到冷藏慢慢解凍，記得確認包裝是否保持完整，或是放在盤子上，放在冰箱最下層，讓解凍後的血水不會滴得到處都是，也能多加蓋子，避免肉品吸收到冰箱異味。
3、清洗散裝蛋
很多人買散裝雞蛋回家後，會把蛋殼洗乾淨再放進冰箱，但486先生指出，這樣做可能會讓細菌更容易跑進蛋裡。486先生說，如果蛋殼表面看起來很乾淨，其實不需要特別清洗；若蛋殼表面真的有髒污，用濕布輕輕擦掉就可以了，不要整顆沖水，因為這樣會破壞蛋殼的保護層，縮短雞蛋的保存時間，建議可以在料理前再洗就好。
資料來源：家事達人486先生、無毒教母譚敦慈
