▲范姜彥豐經歷婚變風波後，他有感而發說：「更加看清了人性與現實。」（圖／范姜彥豐IG ＠zack_fanchiang）

藝人范姜彥豐去年（2025年）與中信兄弟啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿爆出婚變，上個月兩人現身士林地方法院家事法庭進行調解。新的一年到來，范姜彥豐今（1）日在IG上吐露心聲，感謝這段時間所有的鼓勵和安慰，雖然現在有時還是會突然很emo，甚至更加看清了人性與現實，但他一直在努力中，自我喊話說：「未來就留給愛我的人，和更愛自己的自己。」范姜彥豐去年拍片控訴粿粿婚內出軌，與男星王子有不正當的男女關係，消息震驚演藝圈。今（1）日范姜彥豐有感而發寫下，「這些年的期待，也許真的太過單純，不是世界變了，而是更加看清了人性與現實」。經歷風波後他更加明白，很多事情不是努力就能換來的：「感謝這段時間所有的鼓勵和安慰，即使只是路過的一句加油，都帶給了我內心很大的溫暖。」范姜彥豐也坦言現在的他仍在努力中，有時還是會突然情緒低落，可能只是聽到一句歌詞、或是路上的一個畫面，就會讓他瞬間掉進情緒裡。回顧整起事件，范姜彥豐10月底拍影片控訴粿粿「道德淪喪、婚內出軌」，竟暗中偷吃王子（邱勝翊）。事發後，王子二度道歉，承認和粿粿踰矩，希望能以分期付款的方式還賠償金，所屬經紀公司也全面暫停王子的演藝事業，要他好好反省。至於粿粿，她在「17分鐘自白影片」中反擊范姜彥豐，表示對方開口要1600萬、找徵信社老闆協商，後來打折降為1200萬；除了抱怨范姜彥豐的種種不是，也淚訴自己在婚姻中身心俱疲，還要扛下8成家計，但她也承認和王子過從甚密。原以為兩人已談妥離婚細節，未料上個月聖誕夜，他們卻被直擊低調現身士林地方法院家事法庭進行調解，調解期間一度爆出大聲談話聲，就連外頭民眾都聽得見，氣氛一度緊張。