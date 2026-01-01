強烈大陸冷氣團威力逐漸增強，中央氣象署預報員劉沛滕表示，明（2）日晚上北台灣、宜蘭低溫下探10至11度，體感僅5至8度，周末（1月3日至1月4日）轉乾冷，周日白天短暫回溫後，下周一（1月5日）再有冷氣團接力，威力逼近寒流，1月上旬整體偏冷。
明天天氣越晚越冷 低溫跌破10度
劉沛滕指出，明天天氣，白天在北部、宜蘭整天氣溫偏低，北台灣、宜蘭高溫只有13至14度，入夜後越晚越冷，強烈冷氣團將在明晚到周六清晨達威力巔峰，台中以北、宜蘭低溫只有10至11度，南部、花東12至14度，體感在大台北僅8至10度，桃園、基隆、彰化、宜蘭最低8度，竹苗可能出現5至6度的體感氣溫。
⚠️低溫特報
📍影響時間：01日下午至02日晚上
🟡橙色燈號（非常寒冷）：新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣
🟡黃色燈號（寒冷）：苗栗縣、宜蘭縣、金門縣
周六晚上冷氣團減弱 下周恐有寒流
劉沛滕說明，周六下半天強烈冷氣團逐漸減弱，但周日清晨受「輻射冷卻」影響，各地氣溫仍寒冷，周日白天回溫明顯，全台各地高溫上看20度或以上，北部20至21度，中南部22至23度。
緊接著下周一馬上又有冷氣團影響，威力逼近強烈大陸冷氣團，甚至不排除達寒流，且影響時間長達一整周，下周三至下周四清晨（1月7日至1月8日）最冷，實際氣溫還有待觀察，能確定的是，1月上旬台灣各地都偏冷，1月也是台灣歷年平均氣溫最低的一個月。
明天高山有機會下雪 周末轉乾冷
降雨方面，劉沛滕提及，明天白天仍有水氣，桃園以北、宜蘭還是會出現雨勢，入夜後水氣逐漸減少，周末大致為乾冷的天氣型態，僅北海岸、東北部有零星雨勢，下周一、下周二（1月6日）隨著冷氣團南下，桃園以北、東半部有將再次出現局部降雨，不過水氣沒有本周多，下周三回歸乾冷。
而本波強烈冷氣團的低溫搭配水氣影響，明天北部、宜蘭1500至2000公尺以上山區，中部、花蓮3000公尺左右高山都有局部降雪機率；周日前基隆北海岸、東半部沿海、恆春半島則要注意3至4米的長浪，安排水上活動要留意安全。
資料來源：中央氣象署
我是廣告 請繼續往下閱讀
劉沛滕指出，明天天氣，白天在北部、宜蘭整天氣溫偏低，北台灣、宜蘭高溫只有13至14度，入夜後越晚越冷，強烈冷氣團將在明晚到周六清晨達威力巔峰，台中以北、宜蘭低溫只有10至11度，南部、花東12至14度，體感在大台北僅8至10度，桃園、基隆、彰化、宜蘭最低8度，竹苗可能出現5至6度的體感氣溫。
⚠️低溫特報
📍影響時間：01日下午至02日晚上
🟡橙色燈號（非常寒冷）：新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣
🟡黃色燈號（寒冷）：苗栗縣、宜蘭縣、金門縣
劉沛滕說明，周六下半天強烈冷氣團逐漸減弱，但周日清晨受「輻射冷卻」影響，各地氣溫仍寒冷，周日白天回溫明顯，全台各地高溫上看20度或以上，北部20至21度，中南部22至23度。
緊接著下周一馬上又有冷氣團影響，威力逼近強烈大陸冷氣團，甚至不排除達寒流，且影響時間長達一整周，下周三至下周四清晨（1月7日至1月8日）最冷，實際氣溫還有待觀察，能確定的是，1月上旬台灣各地都偏冷，1月也是台灣歷年平均氣溫最低的一個月。
降雨方面，劉沛滕提及，明天白天仍有水氣，桃園以北、宜蘭還是會出現雨勢，入夜後水氣逐漸減少，周末大致為乾冷的天氣型態，僅北海岸、東北部有零星雨勢，下周一、下周二（1月6日）隨著冷氣團南下，桃園以北、東半部有將再次出現局部降雨，不過水氣沒有本周多，下周三回歸乾冷。
而本波強烈冷氣團的低溫搭配水氣影響，明天北部、宜蘭1500至2000公尺以上山區，中部、花蓮3000公尺左右高山都有局部降雪機率；周日前基隆北海岸、東半部沿海、恆春半島則要注意3至4米的長浪，安排水上活動要留意安全。
資料來源：中央氣象署