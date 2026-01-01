我是廣告 請繼續往下閱讀

A-Lin台東跨年狀態放鬆嗨到爆！「飲料喝太多」笑點超多

「A-Lin我確定飲料喝太多，狀態真的好鬆好愛」、「A-Lin最後面唱娜魯灣唱到娜魯7-11連阿妹都傻眼，飲料喝太多了啦！」

▲A-Lin在台東跨年，後台補妝又「補飲料」，串場主持金句連發掀起晚會高潮，社群討論度超高。（圖／台東縣政府提供）

A-Lin開唱鏡頭狂照1帥哥！身分開場就被出賣了

「這個帥哥到底是誰？為什麼A-Lin在唱歌導播一直在照他？還真的是蠻帥的耶！」

▲A-Lin在唱歌時不斷拍到一名笑容燦爛的帥哥，讓許多觀眾好奇這到底是誰，在社群掀起討論。（圖/台東縣政府YT）

A-Lin又開玩笑跟姪兒說：「17歲還是要好好保護自己哦！等18歲再好好處理」，笑翻全場觀眾，原來這個帥哥就是A-Lin的17歲姪兒啦！

台東跨年直播下架要去哪裡看？張惠妹、A-Lin片段都有備份

「台東跨年A-Lin」、「台東跨年演唱會阿妹」、「東帶我走阿妹、A-Lin」等

台東今年2026跨年晚會由張惠妹親自擔任總導演統籌規劃，封神被譽為「全台最強」，然而其中歌后A-Lin在晚會的表現相當放鬆，金句不間斷超瘋癲，讓不少線上歌迷朋友全部笑稱：「到底是喝多少飲料啦！」、「A-Lin有喔這個喝開了！」其中也有不少人發現，A-Lin在唱歌時，鏡頭不斷照到一位年輕帥哥，好奇他到底是誰，後來才知道，他就是A-Lin在開場就已經介紹過，跨年當天生日的17歲姪兒啦！A-Lin今年回到家鄉台東唱跨年，整個人狀態放鬆Chill到不行，除了帶來經典歌曲〈失戀無罪〉、〈我心已打烊〉、〈荒唐〉等，中間還會各種串場主持，完全是把跨年晚會當成大型派對在玩。在最後準備倒數的時候，台東縣長被她請上台致詞，結果A-Lin卻幽默表示「只有2分鐘」，笑翻在場所有人。雖然台東跨年晚會沒有主持人，但靠著A-Lin以及張惠妹平常在演唱會就愛聊天，整場妙語如珠逗樂觀眾，看直播的人也表示「這真的不是跨年晚會，是屬於台東的派對」、除了A-Lin的主持跟金句連發備受討論，有追直播的觀眾也發現，當A-Lin在唱歌時，導播不斷將鏡頭照向觀眾區，而且同一位高挑穿白色衣服的年輕帥哥入鏡率超高，也被截圖在Threads發文表示：不少人也有發現表示：「真的照超多次！超養眼」、「超級帥！不知道是哪位名人？」、「我也有注意到，不知道是不是哪個球星還是明星？」然而這個帥哥的真實身分，其實在A-Lin開場結束準備要唱〈荒唐〉時就有提到，A-Lin當時在舞台說：「我的媽媽說，今天是我姪兒的生日，大家可以說一聲生日快樂嗎？」隨後大家祝福完後，昨天由於全台各縣市都有舉辦跨年晚會，很多人分身乏術可能也沒追到台東跨年直播，但目前台東縣長臉書以及台東縣政府YouTube都沒有留存檔案，不過有觀眾早就已經備份上傳在YouTube，大家可以搜尋相關關鍵字，像是，就可以看到阿妹、A-Lin表演片段完整版，相當有趣，保證是你沒看過的跨年晚會。