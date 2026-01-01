我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年元旦到來，我國首任運動部部長、奧運羽球金牌得主李洋，昨日於社群平台感性回顧過去一年的心路歷程。他坦言2025年對他而言並非追求完成個人成就，而是轉化身分為台灣體壇「開始承擔」的關鍵元年。總統賴清德更於公開場合高度肯定李洋的使命感，欽佩其為了推動體育政策，甘願捨棄數千萬元的商業代言收入投身公共服務。。李洋於元旦當日透過臉書分享心聲，感嘆接任行政職務後「真的過得很快，常感覺時間都不夠我用」。他感性寫下：「對我來說，2025年不是一個『完成了什麼』的年份，而是一個『開始承擔』的年份。開始用不同的位置，看運動、想運動、也為運動負責。」回顧過去一年的走訪，李洋表示自己走進了許多場館、校園與賽事現場，「看見大家因為運動而找到自信，看見選手在壓力下仍然選擇堅持，也看見許多幕後工作者，默默撐起台灣運動的每一個細節。」 儘管深知未來的公職之路並不輕鬆，但他強調會「記得自己為什麼出發」，並期許新的一年大家能繼續為熱愛的事情努力，讓運動成為生活中的力量。在第八屆「宏道獎」頒獎典禮上，總統賴清德致詞時特別提及新任運動部長李洋。賴清德表示，身為蟬聯兩屆奧運金牌的頂尖選手，李洋願意放下選手身分，甚至捨棄高達數千萬元的商業代言收入，選擇進入政府體制承擔重任，這是一項極具勇氣且令人欽佩的選擇。賴清德強調，運動部成立後將以「全民運動推廣」、「競技運動培育」及「運動產業發展」為三大施政重點。李洋的加入，象徵著台灣體育發展將開啟嶄新的一頁，帶動整體環境再上層樓貼文最後，李洋為2025年畫下溫暖句點，也為2026年許下期許。「新的一年，希望我們都能在各自的位置上，繼續為熱愛的事情努力，也讓運動，成為更多人生活中的力量。感恩我們一起走過的2025，2026我們繼續努力」。