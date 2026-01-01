我是廣告 請繼續往下閱讀

屏東市公所今清晨6時半舉辦元旦升旗健走活動，現場湧入逾萬人參加，參與民眾依規定完成健行路線，並於指定站點集滿章戳，即可兌換容量500毫升的精美保溫瓶支，限量1萬2000瓶全數發完，公所再準備3000個毛巾兌換券，仍引發民眾不滿，現場還一度爆發民眾與公所人員搶保溫瓶衝突。路線自台糖街市公所出發，沿途行經台糖三街、廣東南路、民生路、工業路、工業四路、工業六路，折返縣民公園3號入口後再回到市公所，只要完成就能獲得保溫瓶，但參與民眾指出，發送現場一度混亂，有參加者後來領不到贈品保溫瓶後情緒很激動，直接搶奪保溫瓶，現場公所人員還氣憤說要報警處理，來維護現場秩序。市公所表示，健行活動原規畫完成章戳收集即可兌換保溫瓶，但因參加人數踴躍，超過1萬2000人，數量已事先準備仍不敷使用，為感謝大家熱情支持並確保每名走完全程市民都能留下紀念，市公所特別緊急補送毛巾兌換券。市公所表示，現場緊急發放毛巾兌換券，後續將研議以兌換原來的宣導品保溫瓶為主，兌換期限會再另行公告。