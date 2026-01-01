我是廣告 請繼續往下閱讀

▲邱軍（如圖）撞死司機逃逸，做筆錄時聲稱「以為撞到石墩。」（圖／翻攝自邱軍IG）

▲謝霆鋒（如圖）24年前於香港肇事逃逸，事後遭判240小時社會服務令。（圖／翻攝自謝霆鋒微博）

謝霆鋒肇逃後找人頂包 遭判社會服務命令

林曉培酒駕撞死護理師 用800萬與家屬和解

▲林曉培（如圖）2007年酒駕撞死前往醫院上班的護理師。（圖／Legacy提供）

歌手王夢麟今（1）日傳出於上月29日清晨6時酒駕肇事，當下酒精濃度高達0.73mg/l，依刑法公共危險罪偵辦，稍早他本人向《NOWNEWS今日新聞》認了此事，一早起床酒意未退開車出門，「做了就做了， 移送法辦就移啊，就配合就好了！」而不只王夢麟，過去許多藝人也曾爆出酒駕爭議，其中，邱軍撞死人後竟不承認，辯稱「以為撞到石墩」；謝霆鋒則是撞到路邊花壇後，找公司司機頂包；林曉培以800萬與死者家屬和解。邱軍2024年12月爆出酒駕肇事逃逸，他在基隆市信一路開車撞擊排班的計程車司機，沒有下車察看便直接離開現場，事發2天後到警局做筆錄，聲稱「以為撞到石墩」，但在新聞中的照片，明顯看到擋風玻璃已破裂，說法與事實不符。該事件造成2人受傷，其中1名司機在送醫7天後傷重不治，去年5月，基隆地檢署偵訊後被依《中華民國刑法》過失致死、肇事逃逸等罪嫌起訴邱軍，同日移審庭後裁定邱軍以20萬元交保，並限制住居、限制出境、出海，下場相當慘。謝霆鋒在2002年3月23日凌晨，在香港中環紅棉路，開著法拉利撞上路邊花壇，事發後，謝霆鋒直接離開現場，並指示公司司機成國定冒充肇事者向警方承認責任，直到後來真相大白，謝霆鋒才承認頂包事實，因此遭判240小時社會服務令，司機成國定則被判4個月監禁。2007年，林曉培喝酒後載著一名友人，撞到一名前往醫院上班的護理師，事後她以800萬與死者家屬和解，在11年後才還清賠償金，該起事件造成她心理創傷，還罹患急性創傷壓力導致的躁鬱症，甚至一度陷入自我放棄的狀態，直到後來透過心理治療和信仰，才逐漸放下。回顧王夢麟酒駕始末， 他稍早向《NOWNEWS今日新聞》認了此事，表示前天早上獨自開車出門買早餐，疑似因清潔隊員的手推車停放位置太靠外側，不慎發生擦撞，雖然他和對方都沒有大礙，但警方到場一測，發現他的酒測值濃度為0.73mg/l。王夢麟表示，在出門前一晚喝了威士忌，早上一時疏忽酒意仍存，便駕駛自車出門，王夢麟認了犯錯，「我沒有受傷，我也沒有撞到人，撞到人我就嚇死了，當場心臟麻痺！做了就做了， 移送法辦就移，就配合就好了，躲也沒有用，會被抓出來！」