▲蔡依林（如圖）《PLEASURE》演唱會上的金豬裝置，造價3千6百萬元，現場噴出道具鈔，為觀眾帶來好彩頭。（圖／讀者提供）

▲蔡依林在演唱會上變身成魔女莉莉絲，舞者也和重達30公斤的利劍共舞。（圖／凌時差提供）

天后蔡依林（Jolin）的《PLEASURE》世界巡迴演唱會，2026年元旦在台北大巨蛋開啟新年好彩頭，Jolin帶著「姐就是狂」的霸氣，在舞台上召喚出一隻巨大的「貪婪金豬」，豪氣噴撒大量「愉悅紙鈔」（道具鈔票），這隻金豬的來頭更是驚人，連同運費造價高達120萬美金，約新台幣3千6百萬元，且是專程包下整架貨機運送來台。金豬刷新舞台道具規格，更讓現場觀眾在漫天錢雨中嗨翻天。在演唱會最重量級的黑暗寓言章節〈PLEASURE ECHOES PAIN〉（愉悅在苦痛中迴盪），Jolin演繹慾望的拉扯，當慾望大門開啟，身披金色魅慾女王戰袍的Jolin，站在象徵貪、嗔、癡、慾的巨型貪婪金豬背上。當她高唱〈BLOODY MARY〉並喊出歌詞中的「MONEY MONEY」時，金豬瞬間化身為瘋狂吐鈔機，大量「愉悅紙鈔」從高空傾瀉而下，將大巨蛋瞬間轉化為一座由金錢與慾望交織的原慾樂園，視覺衝擊力十足。除了金豬吸睛，該章節上半段的「慾望異域」同樣震撼。Jolin化身魔女莉莉絲，站上3層樓高、長達十公尺的禁忌之劍漂浮登場。重達30公斤的利劍不僅視覺冷冽，更成為特技舞者的「煉獄」，舞者們在劍身上恣意搖擺甚至倒掛演出，挑戰人體極限。這也勾起Jolin之前巡演時練鋼管舞的熱血回憶。整場演唱會宛如一座立體寓言書，每一個章節都配置了極具象徵意義的巨型道具。其中「貪婪金豬」因具備複雜的「吐鈔」結構且重達四噸，製作費不斐，工作人員甚至戲稱它是名副其實的「金」豬。從開場的慾望巨蟒、禁忌之劍到這隻搭貨機來台的貪婪金豬，Jolin再次以無上限的製作規格，帶領歌迷在2026年的第一天，踏上一場探索自我與自由的奇幻旅程。