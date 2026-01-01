我是廣告 請繼續往下閱讀

▲古巨基（如圖）升格二寶爸。（圖／翻攝自古巨基微博）

▲古巨基曬出大、小兒子的手，畫面洋溢幸福氛圍。（圖／翻攝自古巨基微博）

元旦報喜！香港男星古巨基在今（1）日透過社群微博宣布與老婆陳英雪迎來了第2個孩子，引發各界祝福，他感謝57歲的老婆為了一圓大兒子Kuson的夢想，扛著高齡身軀懷孕到生產，「感恩願望成真，Kuson和弟弟相親相愛。我會繼續做個好丈夫、好爸爸！」看得出古巨基溢於言表的喜悅。53歲再度當爸的古巨基，於貼文中寫道，「忘記從什麼時候開始，Kuson有好些時候都會跟我們說好想有個弟弟或妹妹」，於是開始努力拚二胎，如今願望竟然成真，他激動、興奮且充滿感激，「Kuson和弟弟相親相愛，我會繼續做個好丈夫、好爸爸！」古巨基坦言，自己與陳英雪都有兄弟姊妹，深知手足對成長歷程的重要性，「畢竟父母只能夠陪伴他們走過一段人生的路程，餘下的可能都是兄弟姊妹的相互陪伴」，消息一出，立刻吸引大批粉絲留言送上祝福，對古巨基夫婦來說，是一份最棒的元旦賀禮。古巨基與陳英雪結婚後，2020年盼來兒子Kuson，女方在高齡條件下生產孩子，實屬不易，夫妻倆老來得子，相當愛護小孩，古巨基先前登上陸綜被問到「人生最重要的一刻？」他不假思索回答道，「當爸的那一刻！」說完轉過去拭淚，可見非常有感觸。