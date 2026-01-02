我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡依林台北大巨蛋一連3天開唱，化身暗黑女祭司、踩著巨蟒環繞，畫面超震撼。（圖／凌時差音樂提供）

蔡依林不只踩巨蟒！8類動物、迷因圖瘋傳：變遊戲王

▲蔡依林踩著三頭究極龍跟可愛貓咪。（圖／翻攝自Threads）

▲蔡依林踩著超極巨化蝴蝶跟進擊的巨人。（圖／翻攝自Threads）

▲蔡依林踩著變形金剛跟哥吉拉。（圖／翻攝自Threads）

▲蔡依林踩著貪吃蛇跟海綿寶寶。（圖／翻攝自Threads）

豪擲9億元破樂壇紀錄 蔡依林打造史詩級樂園

天后蔡依林上月30日起於台北大巨蛋一連3天舉行《PLEASURE》世界巡迴演唱會，其中她踩著30公尺的巨蟒開場最為驚人，掀起話題，就有粉絲於社群Threads大搞創意，將蔡依林腳下的巨蟒以AI製圖方式，換成各種動物或迷因，像是三頭究極龍、哥吉拉、海綿寶寶、可愛貓咪、進擊的巨人等等，畫面超級有趣，引發數萬人瘋傳：「姐變遊戲王了！」、「根本人間動物園」、「誰還能超越蔡依林！」為了將「愉悅宇宙」實體化，製作團隊狂燒1億7千萬元台幣打造各類巨型擬真道具，當中蔡依林坐騎巨蟒無疑成為全場焦點，一出場站在蟒頭上演唱，畫面極其震撼，現場看到的是，巨蟒底下是人工運作，工作人員躲在底下，以操偶方式運作，讓30公尺的巨蟒在大巨蛋環繞，創下破天荒開場形式。蔡依林踩在巨蟒上的照片，被網友打趣拿來惡搞，以AI製圖方式換成三頭究極龍霸氣凜然，可愛貓咪畫風突變，飛在空中的巨化蝴蝶，進擊的巨人炸裂全場，還有哥吉拉、變形金剛的破壞力，最後蔡依林又踩著貪吃蛇及海綿寶寶，蔡依林此次巡演規模空前，總製作成本高達9億元新台幣，創下華語樂壇演唱會史上新高，演唱會腳本靈感源自十五世紀畫家耶羅尼米斯．波希（Hieronymus Bosch）的知名畫作《人間樂園》，蔡依林親自構思故事脈絡，將「伊甸樂園→人間慾望→地獄懲罰」的三幕式結構轉化為舞台語言。《PLEASURE》演唱會上透過「花園中的女孩出走」、「愉悅在苦痛中迴盪」等五大章節，以及「覺醒之巔」、「慾望異域」等六大華麗場景，蔡依林化身「愉悅之母」帶領觀眾踏上探索慾望與自我覺醒的旅程，自開唱首日至今，佔盡各大媒體、社群版面，周邊話題、效益及紀錄所向披靡。