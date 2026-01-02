新的一年才剛開始，演藝圈就傳出噩耗！香港資深武術指導、演員袁祥仁在今年元旦病逝，享壽69歲。出身「袁家班」的他，曾在周星馳電影《功夫》、《武狀元蘇乞兒》中飾演乞丐角色，也參與過《黃飛鴻》等港片及好萊塢電影的動作設計，在圈內知名度頗高，死訊曝光後，讓影迷與圈內人紛紛不捨哀悼。
《功夫》演員袁祥仁病逝！被封「乞丐專業戶」
袁祥仁被譽為香港影壇的「傳奇綠葉」，最令觀眾津津樂道的莫過於他與周星馳的多次合作。他在電影《功夫》中以一句：「我看你骨骼驚奇，是萬中無一的練武奇才」誘騙主角小星爺買下祕笈，該片段至今仍是網路上長紅的經典迷因。
此外，他在《武狀元蘇乞兒》中化身傳授「睡夢羅漢拳」的老乞丐，以及在《大內密探零零發》中反串飾演無相王之妻，皆展現其獨具風格的演技，因此被戲稱為影壇「乞丐專業戶」。
袁祥仁出身武術世家 當過《駭客任務》動作指導
事實上，袁祥仁出身顯赫的武術世家，父親為知名武師袁小田，胞兄則是享有「天下第一指」美譽的國際名導、武術指導袁和平。身為「袁家班」中流砥柱，袁祥仁同樣自幼習武，不僅在幕前演出，幕後武術指導造詣也很深厚。
他的職業生涯橫跨亞太與國際影壇，曾參與經典港片《黃飛鴻》、《太極張三豐》等片之動作編排。也跟著兄長遠赴好萊塢發展，共同擔任《駭客任務》、《霹靂嬌娃》及漫威電影《夜魔俠》的武術設計，成功將東方武學推向世界。
影壇追思袁祥仁 2月舉行告別式
袁祥仁逝世的消息傳出後，香港電影圈同感哀悼。知名導演李力持特別在社群平台發文悼念：「永遠懷念，袁祥仁師傅」，感謝他對電影圈的卓越貢獻。
根據家屬發布之訃告，袁祥仁的喪禮定於 2月1日在世界殯儀館3樓明德堂設靈，並於隔日（2月2日）舉行出殯儀式。這位一生奉獻給武術與大銀幕的傳奇人物，將在親友與影迷的懷念中謝幕。
資料來源：微博
