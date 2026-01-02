我是廣告 請繼續往下閱讀

美股及台股週四都因元旦休市一天，但2025收關最後一天，美股及台股兩樣情，台股收盤寫下歷史新高價，而美股主要指數偏軟，連4個交易日下跌。台北股市今年首個交易日（2）日開盤再度飛躍29000點關卡，上升53.08點、來到29016.68點；隨後上攻逾百點，最高觸及29167.96點。大盤開高之際，中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲1.4點、來到277.64點。今日開盤量大強勢個股：可寧衛*、旺宏、華邦電、晶豪科、福懋科；開盤量大弱勢個股：群創、友達、南亞、南亞科、精金。權王台積電開1555元，上漲5元，隨後更是寫下歷史新高1565元；鴻海上漲2元，以232元開出；台達電上漲9元、暫報972元；聯發科上漲15元，報1445元。綜合《CNBC》等外媒報導，雖然華爾街封關日的表現，略略打破市場對「聖誕行情」的期待，但回顧一整年，從4月初川普宣布對等關稅後的暴跌中復甦。Globalt Investments高級投資組合經理布坎南（Keith Buchanan）表示，相信政府會牢記2025年的經驗，也相信美國企業能夠靈活調整，從而繼續保持營利。2025年12月31日美股收盤，道瓊工業指數跌303.77點或0.63%，收48063.29點，全年累積漲12.97%；標普500指數跌50.74點或0.74%，收6845.50點，全年累積漲幅約16.4%；那斯達克指數跌177.09點或0.76%，收23241.99點，全年累積漲幅20.36%；費城半導體指數則跌85.97點或1.2%，收在7083.13點。啟發投顧分析師郭憲政日前指出，台股盤中過29000點大關，代表上檔無壓，也就是說「萬里無雲」，沒有套牢賣壓在前方，因此接下來台股一定會漲，只是要觀察漲多少。接下來迎接農曆年紅包行情、Fed降息行情，且接下來聯準會主席肯定會換人，今年美國可能會繼續降息，降息有利於股、債兩市，因此，台股3萬點一定會來，甚至上看明年指數將來到31700點。