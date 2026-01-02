我是廣告 請繼續往下閱讀

31日跨年夜天空不作美，台北101的煙火因為下雨的關係，被說煙火變成煙霧，101董事長賈永婕在臉書寫下長文，直呼為了好天氣，還燒了3隻烏龜祈福，但最後的結果，讓她擔心是不是要被叫去立法院了，沒想到好友小S說，真的很美，「就算有煙，也都被我的眼淚洗掉了。」讓賈永婕聽了感動又心疼。跨年夜的台北101煙火，因為下雨的關係一片霧茫茫，讓許多民眾直呼太可惜，賈永婕坦言，「跨年當天看到天氣不好，其實我心情很平靜。盡人事、聽天命，就是這樣的想法。」小S也安慰她，「真的很美，就算有煙，也都被我的眼淚洗掉了。」讓她感動到想衝過去擁抱小S。賈永婕也直呼，當初在籌備煙火施放的時候，將節奏，釋放的角度和曲線，還有色彩飽和度、音樂等等都做了新的嘗試，結果看了氣象之後，老公還念，「賈董妳死定了啦！」讓賈永婕苦笑，連白眼都懶得翻。雖然最後不如預期，但賈永婕放寬心，「我們真的盡力了，也真的很美。」並許下新年第一個願望，希望所有人、事、物，一切平安順利。去年大S過世，小S一家人陷入低潮，今年她走出戶外，和媽媽一起看美麗的煙火，還在社群平台上寫下，「每一年的煙火，妳都會跟我們一起看」，湧入許多粉絲安慰鼓勵。今年的跨年，我們真的非常用心。從提前五天的光雕倒數，到所有的動畫、煙火、音樂，每一個環節、每一個驚喜，都是一群人拚盡全力換來的。跨年當天看到天氣不好，其實我心情很平靜。盡人事、聽天命，就是這樣的想法。只要我們把計畫中該做到的全部做到，就已經成功了。但我身邊偏偏有一個很討厭的老公一直碎念：「這個雨不會停啦，什麼都看不到啦，賈董你死定了啦⋯⋯」哈哈哈哈，我連白眼都懶得翻，心態超健康，直接唱：「啊啊～一切都是天意，一切都是命運～」然後還是默默燒了三隻烏龜總之老天爺還是眷顧我們。因為我的第一個願望，是希望所有人、事、物，一切平安順利。今天有朋友跟我說：「永婕，今年的煙火好有氣質，是一種很優雅的風格，跟以前不一樣，我感受得到。」有人感受到嗎？在朦朧的雨霧裡，你們有看見嗎？煙火的節奏、釋放的角度、曲線、色彩的飽和度，還有音樂其實都做了很多新的嘗試。就算天公不作美，我們還是用盡全力，讓它綻放。我還問小S：「我是不是要被叫去立法院了⋯⋯」她說：「不用不用，真的很美。就算有煙，也都被我的眼淚洗掉了。」我想衝去用力抱著你。謝謝你。謝謝你們。謝謝大家。也謝謝所有的團隊，和每一位協力夥伴。我們真的盡力了，也真的很美