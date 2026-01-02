我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨前主席柯文哲今（2）日前往立法院民眾黨團進行晨會，會後召開召開記者會並接受媒體提問，被問及現今朝野僵局，柯文哲表示，所有問題都在總統賴清德一念之間，有權力的人要負起最大的責任，更透露過去與國民黨團總召傅崐萁碰面，對方還用嘲笑的表情質疑竟然還想跟民進黨合作，過去民進黨搞大罷免大失敗，現在當然會反彈，還去怪別人。對於朝野僵局，柯文哲直言，所有問題都在賴清德一念之間，所謂「惟仁者為能以大事小，惟智者為能以小事大」，並透露過去與國民黨團總召傅崐萁碰面對方還用嘲笑的表情質疑竟然還想跟民進黨合作，當初民進黨在花蓮把傅崐萁打成這樣，難道還期望傅崐萁對你笑？柯文哲說，最有權力的人負起最大責任，一念之間問題都解決了，大的強強的要整合小的弱的，而彈劾總統的事情，過去民進黨搞大罷免大失敗，現在當然會反彈，還去怪別人，柯建銘都招供了，趕快把責任抖出來，重申現今朝野僵局，「賴清德一念之間就可以解決」。