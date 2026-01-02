我是廣告 請繼續往下閱讀

農曆新年將近，不少家庭已提早開始準備大掃除。叫修媒合平台「找師傅」統計站內數據顯示，清潔案件量自12月初已明顯攀升，當月累計清潔需求較去年同期成長3成3，2025年度需求量也較去年增加近8成。根據過往數據觀察，清潔需求多半會在農曆年前約2個月開始增加，顯示民眾提前準備大掃除的同時，也越來越多家庭選擇把家務外包給專業清潔單位處理。找師傅觀察用戶預約清潔服務項目，需求前三名依序為「居家清潔（含衛浴、傢俱與家電）」、「搬家／回收」以及「防疫／除蟲／消毒」。其中較值得注意的是「防疫／除蟲／消毒」案件量於2025年成長3成，常見預約的服務內容多為除螨、除甲醛等，顯示此類清潔服務逐漸受到更多民眾關注，並被納入居家清潔與年前整理的規劃之中。另外，找師傅觀察站內預約數據發現，年前清潔需求的來源不僅來自年終大掃除，農曆年前入新厝或搬家前後所搭配的居家清潔安排也是常見規劃之一，進而使清潔服務的整體預約量在年前進一步增加。找師傅根據平台案件整理，年前大掃除服務多以鐘點計費，一般居家清潔平日單人約每小時400至800元，越接近農曆年價格可能落在每小時500至1000元以上。若有深度清潔項目，如浴室水垢、廚房油垢、窗槽或抽油煙機拆洗等，因耗時與人力增加，費用也可能較一般清潔再提高約2至5成。整體清潔時間則多依屋況與髒污程度而異，小坪數住宅平均約需3至4小時，兩到三房多為半天至一天不等。找師傅建議，消毒、防蟲、冷氣清洗、床墊除蟎等特殊項目通常不在一般大掃除服務範圍內，民眾可在預約前向業者確認服務內容與報價，以避免期望落差。進入年前清潔旺季，找師傅觀察，清潔費用平均漲幅預估10%到15%，業者還會根據實際預約情況，於接近過年期間再做更高幅度調整。找師傅也建議，民眾若想安排過年前完成大掃除與消毒，盡量及早預約評估所需服務與費用，才能掌握理想時段與價格。