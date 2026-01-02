我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨前主席柯文哲今（2）日前往立法院與民眾黨團進行晨會，會後召開記者會並接受媒體提問，而妻子陳佩琪日前發文表示年後找工作，柯文哲細數自己交保金7000萬，監察院罰款240萬並沒收5579萬，還有地檢署起訴罰金5000萬，被沒收政治獻金6000多萬、木可被查封3800萬、眾望基金會800萬，苦笑稱自己跟陳佩琪講過「N趨近無限大，N+1等於N」，好歹要賺一點生活費，「她很努力在找工作」。陳佩琪日前在社群平台表示年後將找工作，讓外界質疑是否家中出現經濟問題？對此柯文哲先是回應沒有不理想，私人問題不應該浪費大家時間，但隨後開始細數，交保金7000萬，監察院罰款240萬並沒收5579萬，還有地檢署起訴罰金5000萬，被沒收政治獻金6000多萬、木可被查封3800萬、眾望基金會800萬，另外還有律師費，還不只有一件，過去還告過鍾小平。柯文哲苦笑稱，自己跟陳佩琪說，大家都是唸過數學的，「N趨近無限大，N+1等於N」，所有好歹要賺一點生活費，「她很努力在找工作」。