民眾黨前主席柯文哲今（2）日在現任主席黃國昌與黨籍立委陪同下，拜會國民黨立院黨團，獲現場藍委熱烈歡迎，傅崐萁稱讚柯文哲是滿血回歸，柯文哲自嘲苟延殘喘，傅崐萁仍說，在台灣走政治，身上沒有背兩、三條官司，不會大尾。柯文哲說，今天主要是希望能拜託國民黨立委，協助推動《人工生殖法》草案，這是他對民眾黨不分區立委陳昭姿的承諾，原本以為不涉意識形態，三讀不會有什麼問題，但沒想到拖了2年仍無進展，他出獄後都在看卷宗，雖然看不完但還是要看，現在比較有時間，才趕快來立院協助推動此案。柯文哲簡單致詞完急著坐下，傅崐萁要柯文哲再說一下自己感想。柯文哲說，心存善念、盡力而為，雖然心存善念很困難，每天被打、被修理，還要心存善念，即使自己可以忍受，但身邊的人無法，所以現在最恨民進黨的不是他，是他的妻子陳佩琪，他現在也要勸陳佩琪趕快去工作，不要整天寫臉書，找工作，也才有錢付律師費。他強調，心存善念，很困難，但盡量。傅崐萁說，本來希望安排柯文哲，要講個5到10分鐘，但沒想到柯致詞都這麼簡短。柯文哲笑說，講太多、太危險。黃國昌到場也受到藍委熱烈歡迎，還有藍委要黃國昌脫衣服露腹肌。黃國昌致詞笑說，感謝大家這麼熱情歡迎柯文哲，民眾黨過去兩年與國民黨並肩作戰，無愧台灣2300萬人，當執政黨擺爛的時候，在野黨就要撐起這個國家，希望國民黨能協助《人工生殖法》草案，民眾黨也不會堅持己見，願意找出最大公約數，希望能保障更多人。