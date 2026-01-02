我是廣告 請繼續往下閱讀

撞死人還想逃國外！新北市一名24歲嚴姓男子跨年夜飲酒狂歡後，1日清晨時，他竟酒駕開車，行經淡水紅毛城前撞死一名騎車準備去上班的清潔員，肇事後他不僅直接落跑，甚至火速衝回家收拾行李拿現金，搭車前往桃園機場，怎料，他竟忘了帶護照出門，導致人卡在機場無法出境，在親友勸說之下他才放棄逃亡念頭，下午到警局主動投案，經酒測其數值達0.29mg/L，警詢後將嚴男依公共危險、過失致死及肇事逃逸等罪嫌將他移送士林地檢署偵辦。據了解，24歲嚴男在跨年夜當晚與弟弟及陳姓友人徹夜飲酒慶祝，狂歡結束後竟酒駕違規上路，1號清晨5點37分行經淡水區中正路與真理街路口時，嚴男竟直接追撞，前方正在停等紅燈的毛姓清潔員，並在肇事後逃逸。據悉，當時毛姓男子正準備前北市上班，強大的撞擊力道導致他連人帶車被拖行數公尺後重摔在地。儘管警消到場時，第一時間將他送醫搶救，但仍因傷勢過重宣告不治。警方指出，嚴姓男子當時駕駛的白色轎車，其實登記在其母親名下。他在案發後第一時間，竟先衝回家拿取現金、收拾行李，隨後立即搭車直奔桃園機場，企圖搭機潛逃出境。然而，嚴男抵達櫃檯準備購買機票時，才驚覺自己忘了帶護照，導致逃亡行動卡關，接著他在親友電話勸說下，認清法網難逃，最終才打消逃亡念頭，轉而決定向警方投案自首。警方表示，嚴男於1日1日下午主動到警局投案，並坦承撞人肇逃，其酒測值達0.29mg/L，警詢後依公共危險、過失致死及肇事逃逸等罪嫌將嚴男移送士林地檢署偵辦。