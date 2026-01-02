我是廣告 請繼續往下閱讀

▲松雪樓前地面蓋上一層薄薄的雪。（圖／林業及自然保育署南投分署提供，2026.01.02）

▲今天上午的武嶺亭，雪已暫緩但視線不佳，遊客不斷湧進。（圖／翻攝合歡山武嶺亭即時影像，2026.01.02）

強烈大陸冷氣團來襲，台中以北縣市今晨僅10度左右，南投、花蓮交界的合歡山一帶，凌晨3點起陸續飄雪，一度出動鏟雪車維持道路暢通，不過天亮後降雪稍緩，海拔3150公尺的松雪樓一帶約積雪1公分。雖然今天不是假日，追雪族仍不斷往山上衝，山區各停車場塞好塞滿。交通部公路局建議，武嶺到松雪樓路段路況不佳，最好採四輪傳動車輛加掛雪鏈通行。合歡山自今（2）日凌晨3點氣溫零下1度，由於水氣充足，斷斷續續下雪夾霰，清晨5點多一度下得很大，公路局出動鏟雪車，不過天亮後溫度稍微提升，僅斷斷續續飄雪。松雪樓經理張傑鈞指出，目前山區濃霧視線不佳，上午10時的氣溫約0.5度、積雪厚度約1公分。雖然下雪已暫停，但上合歡山必經的省道台14甲線25.8K鳶峰至41.5K大禹嶺路段，部分路面及路肩仍結冰或積雪未融，管制路段限加掛雪鏈通行。交通部公路局提醒，31.7K武嶺到32.7K松雪樓路段崎嶇蜿蜒，背陽側路面結冰較厚，極易發生打滑失控，建議採四輪傳動車輛加掛雪鏈通行。