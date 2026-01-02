我是廣告 請繼續往下閱讀

中華郵政公司為鼓勵民眾透過「未來郵件」傳遞祝福與心意，預約並珍藏美好回憶，於115年1月2日起至115年12月31日止，推出「特別處理費及保管費」5折優惠活動，折扣金額最高可達新臺幣1850元。中華郵政說明，「未來郵件」別具紀念意義，適用於人生各重要階段，包括求學與畢業階段、婚姻與親子階段、歲末年初時刻：寫下新年目標與心願，作為未來自我檢視與回望初心的重要依據、病患或治療期間等。中華郵政祭出今年未來郵件 「特別處理費及保管費」5折優惠，以價格最高的未來郵件時空箱，保管逾20年不逾30年，特別處理費200元加上保管費3500元，折扣後可省下1850元。中華郵政公司表示，自114年10月3日起啟用全新Slogan「漫遊時空 傳遞溫情」，並同步推出「未來郵件溫情箱」及「未來郵件時空箱」兩款專用紙箱，象徵珍藏郵件、寄託心意的獨特使命。另為提升服務品質，已同步簡化保管年限計費標準，並調整特別處理費及保管費，提供民眾更便利、貼心的用郵體驗。歡迎至全國54處指定收寄郵局寄件，相關收寄郵局資訊可至中華郵政全球資訊網「郵務業務專區－未來郵件業務」查詢。