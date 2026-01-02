資深媒體人劉寶傑過去在東森主持政論節目《關鍵時刻》長達18年時間，去年1月卻突然宣布請辭，令粉絲錯愕。據傳劉寶傑離開原因與薪資和收視率被比較有關，而他在休息1年後，最新動向曝光，疑似要回歸東森開新節目，不過不是之前待的51東森新聞台，是57東森財經台。內部知情人則猜測，劉寶傑應該是氣消了，這才願意回歸老東家。

劉寶傑休息滿1年　傳3月回歸東森開新節目

據《聯合報》報導，劉寶傑休息滿1年後，預計在今年3月回歸東森，在財經台開設新節目，繼續當主持人。據悉，劉寶傑當時離開東森時與長官鬧得並不愉快，疑似與薪水過高但收視率卻比三立李正皓的政論節目還低有關；他不滿遭碎念才因此與高層翻臉，合約到期後就退出所有重要群組，正式與《關鍵時刻》切割。

劉寶傑昔與長官鬧翻　回歸被猜：氣消了？

不過在休息1年後，劉寶傑的心境也發生轉變，內部知情人士猜測，劉寶傑應該是氣消了，這才願意回歸螢光幕。但他不回新聞台，而是打算到財經台另開新節目，應該會吸引許多《關鍵時刻》的老觀眾支持，畢竟劉寶傑當初靠著一句招牌口頭禪「真的假的」就紅了18年，相當有個人魅力。

▲劉寶傑請辭《關鍵時刻》張炤和傳出接棒（圖／關鍵時刻YouTube）
▲張炤和接棒主持《關鍵時刻》，但節目收視率仍不見起色。（圖／關鍵時刻YouTube）
《關鍵時刻》收視率下滑　張炤和接棒也沒用

而《關鍵時刻》在劉寶傑離開後，本來傳出將由《台灣啟示錄》的主持人洪培翔接手，但最終卻改為前年才回歸東森的張炤和接棒主持，結果收視率仍是不見起色，新聞台內部也狀況頻傳，因此高階主管都出現人事異動。對於劉寶傑是否回歸東森一事，《NOWNEWS今日新聞》也已詢問電視台，但至截稿前尚未獲得回覆。

劉寶傑主持壓力大　胸椎長腫瘤動刀

過去劉寶傑在主持《關鍵時刻》時，也因為長期處於高壓狀態，健康狀況亮紅燈。他先前才在王偉忠的廣播節目《欸！我說到哪裡了？》透露，幾年前發現自己右腳無法離地超過10公分，還以為是罹患什麼怪病，後來才知道是胸椎長了3公分的腫瘤導致。劉寶傑也因此開刀，拿掉胸椎第7節、切除腫瘤，讓他身體無法再做劇烈運動，這也因此讓他萌生休長假的念頭。

▲侯佩岑母女提小三情史賺6500萬，劉寶傑痛批不要臉。（圖／關鍵時刻Youtube）
▲劉寶傑過去主持《關鍵時刻》長達18年時間，誇張的肢體語言和語調，讓觀眾印象深刻。（圖／關鍵時刻Youtube）

