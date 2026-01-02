資深媒體人劉寶傑去年1月請辭政論節目《關鍵時刻》，時隔近1年，今（2）日回鍋東森、於財經台開設節目，稍早他本人向《NOWNEWS今日新聞》證實今年3月2日復出，內容將著重在國際議題上，政治比例下降，節目名稱仍在討論中，引發各界關注。
劉寶傑今傳出回鍋東森，將在57台另闢新網路節目，他本人稍早證實，「既然是財經台就不為選舉鋪路，目前世界有幾個大的主軸，一是中美對抗，另外AI改變產業遊戲規則，台灣也在核爆中心點，所以未來會著重在此，政治的比例下降。」
劉寶傑表示，新節目回歸時間是今年3月2日，「電視跟網路同時上線，節目名稱還在討論」，而東森財經台針對此事不多做說明，「相關問題，現階段暫不回應，還請見諒。」據內部知情人士透露，劉寶傑與東森談攏了，這才願意回歸幕前。
