花蓮縣玉里山區12月31日驚傳一起情殺命案。一名50歲呂姓男子報案稱，其28歲林姓女友疑似在行車途中跳車，失去呼吸心跳；警方趕抵現場後，卻在大禹里山區公墓附近發現林女赤裸陳屍，死狀明顯異於單純意外，立即展開調查。警方指出，林女全身遍布傷痕，頸部留有明顯勒痕，身上甚至可見疑似遭車輛輪胎輾過的壓痕，與呂男所稱「跳車意外」明顯不符。呂男當時辯稱，林女身上的傷勢是前夫所致，但警方進一步勘驗現場及相關跡證後，未採信其說法。調查發現，呂男所駕駛車輛前、後保險桿均有撞擊痕跡並沾有血跡，其住處亦採得血跡反應，與林女傷勢相互呼應。此外，警方在呂男身上起獲毒品殘渣，另依毒品相關規定送辦。警方認定呂男涉有重嫌，當場將其逮捕，並移送花蓮地方檢察署偵辦。警方進一步指出，呂男與林女自去（2025）年10月開始交往，案發當天上午11時由呂男自行報案。呂男背景亦引起關注，其出身地方望族，父親曾任多屆卓溪鄉鄉民代表及代表會主席；呂男過去曾因家產糾紛涉殺害弟弟，個人亦有毒品前科。檢方複訊後，認為呂男犯罪嫌疑重大，且有串供、滅證之虞，已向法院聲請羈押禁見並獲裁准。全案後續仍待司法進一步釐清。