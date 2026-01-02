我是廣告 請繼續往下閱讀

只要使用電子支付 App中的「乘車碼」，就可透過掃描畫面上的QRcode 進出閘門，車資由電子支付帳戶扣款。若進站前帳戶餘額為負值，則無法進站搭乘； 若進站後帳戶餘額不足支付當趟車資時，將由支付業者代墊一次，乘客需於下次使用前補足代墊車資才可繼續使用。

嗶一下進站！台北捷運明（3）日起開放使用掃乘車碼（QR Code）進站，公車也啟用，民眾只要使用電子支付App中的「乘車碼」，就可透過掃描畫面上的QRcode進出閘門，車資由電子支付帳戶扣款。而兩大支付業者今（2）日祭出優惠，使用悠遊付享捷運、公車轉乘優惠；使用全盈+PAY則有機會獲得888元儲值金。民眾進出閘門時，北捷日前指出，目前自2026年1月3日起開放17家業者QR乘車碼服務，包含TWQR（臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、兆豐國際商業銀行、臺灣中小企業銀行、中華郵政公司）、悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付、全支付、玉山 Wallet、全盈+PAY、台新Pay。而兩大業者為歡慶乘車碼上線，今日祭出大優惠。悠遊卡公司指出，悠遊付會員搶先享有乘車碼轉乘優惠！公車轉捷運60分鐘內、捷運轉公車80分鐘內、公車轉幹線公車80分鐘內，皆可享有轉乘優惠回饋。回饋活動預計於第一季推出，搭車更便利還能賺回饋金。悠遊卡公司並推出首搭回饋活動，，每戶限一次，回饋上限33元，限量10萬名。另外，任務解鎖再加碼！限量一萬份，送完為止。此外，乘車碼回饋可與「月級挑戰筆筆最高回饋3%」活動疊加，搭乘台北捷運亦可同享北捷常客優惠，多重回饋一次滿足。全盈+PAY則指出，1月3日至3月31日，此外，隨著乘車碼服務啟動，讓綠色通勤更添實質回饋。同時，迎來新的一年，全盈+PAY將送出萬元全盈紅包！1月1日至3月31日期間，於全盈+PAY合作之實體通路、電商、支援TWQR掃碼支付商家，使用全盈+PAY消費累積滿3000元（含）以上，即可獲得一次抽獎資格，累積滿新台幣6000元（含）以上，即可獲得兩次抽獎資格，依此類推。抽獎獎項包括1萬元和5千元全盈儲值金、Marshall攜帶式藍牙喇叭及全家購物金等多項大禮，讓消費者在享受便利生活的同時，也能感受滿滿的新年回饋。