民眾黨前主席柯文哲今（2）日前往立法院，將拜會藍綠立委遊說支持陳昭姿力推的代理孕母，接受媒體提問時表示，坦言過去很天真認為推動代理孕母沒有難度，認為沒什麼問題，可以列為民眾黨的優先法案，也向陳昭姿致歉，「結果很抱歉我去坐牢1年」，交保後每天只能讀卷宗，直到上週法庭言詞辯論結束，才有時間來處理這件事。柯文哲今日特別到立法院，除了與民眾黨團進行晨會外，更將拜會藍綠立委遊說支持代理孕母，其受訪時表示，這是陳昭姿的個人切身之痛（先天性子宮發育不全患者），坦言過去太天真了，還跟陳昭姿推動這法案沒有什麼難度，該做就去做，這可列為民眾黨優先法案。柯文哲也向陳昭姿致歉，結果很抱歉自己去坐牢1年，交保後每天只能讀卷宗，直到上週法庭言詞辯論結束，才有時間來處理這件事。柯文哲強調，推動代理孕母本來就是該做的事情，不要為了黨派之爭，為反對而反對，讓本來就該做的事情就沒有做，更喊話民進黨立委，這個跟意識形態無關是民生法案，「拜託大家就讓我們做該做的事，就這麼簡單而已」。