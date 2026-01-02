我是廣告 請繼續往下閱讀

花蓮縣玉里鎮山區公墓，2025年12月31日發生駭人命案！警方到場時發現，28歲林姓女子全身赤裸倒臥，頸部有明顯勒痕，身上還有多處擦挫傷，林女臀部甚至留有疑似輪胎輾壓痕跡，當時報案的50歲呂姓男友就在一旁，卻辯稱是女友跳車導致、更將她身上的傷痕推給其前夫，經鑑識人員採證，發現其說詞矛盾，當場將他逮補，經訊問後認定涉犯《刑法》殺人罪，向花蓮地院聲請羈押獲准。據悉，呂男有毒品前科，其父親為卓溪鄉7連霸鄉民代表，曾因家產爭議殺害弟弟震驚地方，如今兒子也捲入情殺案。警方調查發現，50歲呂男本身則有吸毒與販毒前科， 2025年10月與林女開始交往，呂男去年12月31日，開車載著林女前往山區公墓途中，雙方爆發口角衝突，呂男疑似在憤怒之下對林女施暴，最終導致林女傷重身亡。事發後呂男竟自行報案稱女友失去呼吸心跳，女友林女是在兩人發生爭執後自行跳車才導致喪命，並試圖將女方身上的累累傷痕推給其前夫，只是，林女當時全裸倒臥於果園路邊，僅有少許衣物覆蓋，其頸部留有明顯勒痕，肢體更有大片瘀傷與挫傷，且臀部留有輪胎輾壓痕跡。此外，呂男的座車前後保險桿皆發現撞擊痕跡與血跡反應，與他供稱的因輪胎掉入水溝才撞壞明顯不符，經鑑識小組蒐證，認定呂男的「跳車」說詞存有諸多矛盾，當場逮捕呂男。警方事後更在呂男住處，搜出毒品及可疑血跡，認定其涉嫌重大，訊後依涉嫌殺人罪嫌將其移送花蓮地檢署偵辦。全案經檢方複訊後，認其犯罪嫌疑重大且有串供、滅證之虞，已向法院聲請羈押禁見並獲准。據了解，涉案的呂男父親不僅曾任卓溪鄉代會主席，更是創下七連霸紀錄的資深鄉民代表，地方政壇深耕超過三十年。然而，呂父早年因爭奪家產而親手殺害親弟弟，如今身為獨子的呂男又捲入情殺案，再度引發爭議。