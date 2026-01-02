我是廣告 請繼續往下閱讀

▲消防人員接獲通報後到場搶救。（圖／翻攝畫面）

高雄市大社區民生路一處鐵皮民宅今（2）日清晨發生火警，造成1死1傷。消防局於凌晨4時15分接獲報案後，立即出動15輛消防車、40名人員前往搶救，火勢約於4時41分撲滅，現場清理時發現一名20歲謝姓女子已被燒成焦屍，葬身火窟。警消指出，起火建物為一樓鐵皮屋，屋內共居住尤姓男子一家7口。火警發生當下，尤男的父母與其他親友先行逃出屋外，隨後家人再度衝入火場，將22歲尤姓男子救出，但因火勢過於猛烈，無法再進入屋內救援謝姓妻子。尤男被救出時手腳燙傷、意識不清，隨即由救護人員送醫治療。消防人員布線射水控制火勢後進入屋內搜尋，於夫妻房間內發現謝女已明顯死亡。據悉，該鐵皮屋共有3間房間，起火點位於一樓尤男夫妻房間靠近窗戶處。警消目前已完成初步採證，正釐清起火原因，不排除有人為縱火的可能。目前，警方已報請橋頭地檢署檢察官進行司法相驗，以進一步釐清確切死因及火警發生原因。