跨年夜在全場有多場演唱會，沒想到都跨完年了還有這場演唱晚會！雲林縣政府表示，將於今（2）日、明（3）日連續兩晚與斗六市公所攜手合作，在斗六市地標「斗六圓環」舉辦2026年「雲林上場－斗六圓環元旦晚會」，邀請到嘻哈天團「玖壹壹」、金曲樂團「麋先生MIXER」等大咖藝人組合演唱。《NOWNEWS今日新聞》整理表已卡司、交通資訊、交通管制等資訊一次看。
雲林縣長張麗善表示，斗六圓環近年全面升級，結合水舞、水幕、光雕與音樂，打造沉浸式夜間景觀，本次元旦晚會更以圓環水舞為舞台背景。斗六市公所表示，今年公所首度引進長約70公尺的LED燈飾畫，環繞圓環周邊。此外，活動期間會將太平路封街規劃成「光映市集」，結合透光布條、彩繪燈籠與燈串，並網羅在地特色小吃與文創商品。
🟡2026年「雲林上場－斗六圓環元旦晚會」主要資訊：
日期：2026年1月2日– 1月3日
時間： 17:30–21:30
地點：斗六圓環
🟡2026年「雲林上場－斗六圓環元旦晚會」表演卡司與出場順序：
📍1月2日(五)
17:30-18:00 暖場表演：MOMO唱跳秀
18:00-18:10 主持人開場
18:10-18:15 蜜嘻兒
18:15-18:35 江惠儀
18:35-19:05 核果人NUTS
19:05-19:10 换場時間
19:10-19:30 小魏魏嘉瑩
19:30-20:00 NeaR Band 你阿伯
20:00-20:25 長官貴賓致詞
20:25-20:30 啟燈儀式
20:30-21:00 彩繪燈籠頒獎
21:00-21:10 換場時間
21:10-21:30 玖壹壹
📍1月3日(六)
17:30-18:00 暖場表演：魔幻巨獸馬戲秀
18:00-18:10 主持人開場
18:10-18:15 鏡面人
18:15-18:35 林茉曦
18:35-18:55 163braces
18:55-19:00 换場時間
19:00-19:30 SONNIE桑尼
19:30-19:40 換場時間
19:40-20:10 公館青少年
20:10-20:40 長官賓致詞
20:40-20:50 晚會聚焦儀式
20:50-21:00 換換場時間
21:00-21:30 麋先生MIXER
🟡2026年「雲林上場－斗六圓環元旦晚會」交通資訊：
📍搭火車： 抵達斗六火車站 (圓環旁)
📍搭高鐵： 抵達高鐵雲林站，轉搭接駁車至斗六火車站。
📍搭客運： 日統客運可直達斗六站 (圓環旁)
📍自行開車（停車場）：
斗六第三立體停車場、第一停車場、機十二汽車立體停車場、雲中街旁 City Park
🟡2026年「雲林上場－斗六圓環元旦晚會」交通管制：
封路管制路段與時間如下
▪️即日起至 1月4日12:00：
中山路東半側（圓環至大同路口）、太平路（圓環至大同路口）
▪️ 2026年1月2日13:00 至 1月3日24:00：
太平路（大同路至中華路口）、太平路（中華路至府前街口）、太平路（府前街至中山路口）、成功路（太平路至力行街口）、鎮南街
▪️建議替代道路 （依現場指示與交管人員引導行駛）：
中山路、中華路、力行街、大同路、府前街
資訊來源：雲林縣政府、雲林縣斗六市公所
