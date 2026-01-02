我是廣告 請繼續往下閱讀

台股去年氣勢如虹，帶動整體勞動基金衝高，勞動基金運用局今（2）日公布整體勞動基金最新績效，截至2025年11月底，整體勞動基金規模為7兆6951億元，累計收益數近兆元、達9762億元，其中，以新制勞退基金大賺6511.7億元最高，若以新制勞退有效帳戶約1292萬計算，平均每位勞工平均帳面分紅破5萬增至5.04萬元。而截至去年11月底，整體勞動基金規模為7兆6951億元。勞動基金運用局今年的操作績效表現亮眼，今年以來投資績效多達雙位數，其中，攸關勞工退休後分紅的新制勞退基金，規模已達5兆1006億元，收益率13.7%，累計收益金額達6511.7億元，以新制勞退有效帳戶約1292萬計算，平均每位勞工前11月帳面可分紅數較10月的4萬3259元進一步衝高。勞金局指出，11月市場表現，雖然美國政府結束停擺，非農就業數據表現尚佳，但失業率仍處高位加上投資人對AI類股評價過高的擔憂持續發酵，市場投資情緒受到壓抑，拖累主要股市表現，所幸月底傳出烏俄戰爭停火協議將有進展，市場表現回穩。台股因高度連結全球科技產業鏈，受到美國科技股修正影響，指數表現同步承壓，儘管短期面臨外部壓力，台灣經濟基本面尚屬穩健，出口動能仍保持韌性，隨著美國科技股在月底止穩，台股跌幅亦有所收斂。展望未來，勞金局表示，美國聯準會（Fed）於去年12月10日會議決議下調利率1碼至3.5%至3.75%區間，主席鮑爾指出通膨仍高且勞動力市場已出現降溫跡象，預期未來降息門檻將拉高，另聯準會最新經濟預測將今年美國國內生產毛額（GDP）由9月預估的1.8%上調到2.3%，通膨則持續朝溫和方向靠攏，核心個人消費支出物價指數（PCE）預計在今年底降至2.5%，低於去年的3%。11月台灣製造業採購經理人指數（PMI）為51.4%，持續呈現擴張，主因為電子零組件與電力設備缺貨漲價潮持續，人力僱用回溫，惟整體製造業中長期需求能見度仍不高，新增訂單與生產擴張動能較趨緩，未來6個月展望指數已連續8個月緊縮。而關稅與貿易政策將持續牽動全球通膨路徑，貨幣政策能否延續有待觀察。勞保局提醒，由於個別勞工退休金繳納金額、累積時間都不同，參與基金運用獲得收益的貢獻度也有差異，因此每位勞工實際分配到的新制勞退收益也不相同。勞動局強調，勞動基金運用局會於每年2月底前通知勞工退休基金前1年度損益，於3月底前辦理收益分配，屆時勞工可以至個人專戶查看，而勞工須滿60歲才能請領得到。