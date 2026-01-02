我是廣告 請繼續往下閱讀

暢銷理財書《富爸爸．窮爸爸》作者羅伯特・清崎（ Robert Kiyosaki）1日發表對2026年經濟局勢的看法，點名世界經濟根基岌岌可危，尤其是中國。羅伯特・清崎1日在X平台發文，幸福的關鍵在於心態，感謝那些在世界經濟動盪的時刻，還願意關注他的X平台、相信「富爸爸的智慧」的人。清崎也說自己無需贅言，「世界經濟根基岌岌可危……尤其是中國」，世界需要的只是一場類似1914年斐迪南大公遇刺的事件，而正是那場事件引發了第一次世界大戰。清崎直言，我們都知道2026年激進左派的主要目標是誰，美國總統川普已經遭遇過兩次暗殺，如果有人還相信這都是孤狼式犯案「我會為你祈禱」。「我認為川普是現代史上最偉大的總統」，清崎曾與川普合著過兩本書，稱讚其展現出的膽識和魄力，但也擔心2026年會有更多針對川普的暗殺事件。清崎承諾，2026年將會繼續如實表達觀點，不會對現實「加糖包裝」，歷史顯示每一次金融危機，往往會讓多數人變得更貧窮，但也會讓少數人變得更富有，也希望讀者能變得更富有。