台中市北屯區一棟23層樓高的社區大樓今天凌晨12點多驚傳火警！一對夫妻疑似因吵架，年約30歲賴姓女子，竟將棉被等易燃物放進廚房瓦斯爐上引燃，還好自動撒水系統及時撲滅火勢，才沒釀成更大意外，但仍讓整棟大樓住戶嚇壞了。至於賴女當時被救護人員發現，疑因服藥導致四肢無力隨後送醫觀察，待賴女身體狀況穩定後，警方也將通知她到案說明，全案將朝公共危險罪移送地檢署偵辦。據了解，今天凌晨12時52分，台中市北屯區大連西路一棟社區大樓傳出燒焦味，消防獲報後到場發現，起火點位在某層住戶廚房內，原來住在裡頭約30歲的賴姓女子，疑似因與丈夫發生爭吵，竟憤而將棉被等易燃物放在瓦斯爐上燃燒，還好火勢由自動撒水系統撲滅，燃燒面積約2平分公尺。救護人員在現場發現，這名賴女子疑因服藥，導致肢體無力，隨後由救護車送往醫院觀察治療。雖然火勢並未造成人員傷亡，待賴女身體狀況穩定後，警方也將通知她到案說明，全案將朝公共危險罪移送地檢署偵辦。