作者：財訊雙週刊／林宏達
2025年12月，市場上盛傳因記憶體價格狂飆，美光（Micron）和晟碟（Sandisc）等外商找上記憶體代工大廠「搶產能」，力積電的股價在12月也出現劇烈波動。
不過，如果以為美光要直接買力積電現有的記憶體產能，恐怕是誤會一場。
根據《財訊》雙週刊報導，2025年力積電第3季法說會時，力積電總經理朱憲國已透露，手上5萬多片記憶體產能已近滿載，且公司要調降2025年資本支出，顯示對產線並無大規模調整的計畫。力積電發言人譚仲民也表示，目前力積電製造的DRAM產品以DDR3等舊型產品較多，「這些產能都不是市場目前重點。」
目前力積電有6座廠，新竹和竹南各有一座8吋廠，另外，新竹還有3座12吋廠。譚仲民表示：「現在的重點是銅鑼廠」。目前銅鑼廠一期四萬片產能，雖有八千片產能用於邏輯製程，但仍可生產32000片晶圓，可規畫為供記憶體製造使用。如果記憶體大廠想在此生產，只要跟力積電談好條件，買機台送進銅鑼廠，就能省下環評和建廠的時間，開始生產記憶體。
他進一步指出，力積電銅鑼廠1期旁，2期廠房也已挖好地下室，如果有大廠想使用這座基地，「1年內就可以蓋好廠房」。由於緊鄰一廠，許多基礎設施可以共用，銅鑼2期廠房也可以快速上線生產，產能可達40000片。
譚仲民更透露，力積電在銅鑼還有一塊地，可建立產能達40000片的3期新廠，目前尚未動工開挖地下室，但已經通過環評。「3座廠加在一起，可供未來使用
的產能超過11萬片，這應該是全世界能最快擴產的地點了」。
「目前確實有不只一家公司，正在和力積電洽談與銅鑼廠有關的合作案，但關於進度等細節，目前無法評論。」公司也強調，這些計畫對力積電的財報要產生影響，需要相當長的時間。
《財訊》雙週刊指出，力積電自結2025年11月每股虧0.06元。針對營運數字，譚仲民表示，目前記憶體價格持續上漲，力積電因為做的是晶圓代工生意，第3季價格調漲帶來的營收和獲利影響，會慢3到5個月反映在財報上。短期來看，漲價才是影響力積電財報的主要原因。…（更多精彩內容，詳見《財訊》雙週刊第754期）
