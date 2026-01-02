我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林佑星、璟宣在《百味人生》中關係拉扯。（圖／三立提供）

林佑星與璟宣再度同框，勾起觀眾滿滿回憶！璟宣近期加入三立八點台劇《百味人生》演出，意外與林佑星展開全新對手戲，也讓兩人繼《世間情》後，時隔10年再續戲劇緣分，兩人曾在《世間情》中大玩神鵰俠侶哏，林佑星自嘲經過10年，「當年大鵰也變老鵰了！」回顧當年合作《世間情》，林佑星與璟宣曾飾演夫妻，兩人在劇中搞笑互嗆、火花十足，還曾挑戰「神鵰俠侶」橋段，化身台版楊過與小龍女，誇張又荒謬的演出成為經典名場面，更被網友封為「最強迷因組合」。璟宣笑說，當時許多橋段都是即興發揮，「廚神鵰俠侶外，還有倩女幽魂等，現在回想起來，真的算是搞笑經典。」她還記得當時兩人臨時要玩一場戳鼻孔劇情，沒想到竟成為經典畫面，林佑星還特別把鼻孔清好乾淨。林佑星坦言從《世間情》到現在，已經10年沒有和璟宣合作，「10年沒見，頭髮都少了不少，但默契還在，當年大鵰也變老鵰了。」日前拍外景時，他還對璟宣打趣說，「上次看到你，就是10年前拍外景的時候。」這次再同台演出，兩人情感依舊熟悉，戲裡卻呈現出「我很愛她、為她付出，但她不領情」的拉扯關係，讓他直呼相當過癮。談到當年掀起風潮的小劇場風格，林佑星笑說自己其實沒什麼不敢，「編劇敢寫，我就敢演。」也預告如果這次在《百味人生》中再出現小劇場橋段，勢必要突破當年「神鵰俠侶」的高度，帶給觀眾全新驚喜。不過，這次角色設定也與過去不同。林佑星自嘲「年紀比較大了」，還特地蓄起鬍子，笑說，「黏上鬍子就要正經了！」因此喜感發揮空間相對受限。但他也坦言，自己其實最喜歡演誇張一點的喜劇角色，「因為最好玩的時候，就是對手接不住。」十年後再度同框，從歡喜冤家到情感拉扯，林佑星與璟宣的再合作，不僅勾起老觀眾的青春回憶，也為《百味人生》注入全新看點。