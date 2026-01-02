我是廣告 請繼續往下閱讀

新竹市長高虹安2023年5月31日找市府人員開挖新竹棒球場，聲稱要挖出大秘寶，不料前新竹市文化局長錢康明跨年夜開直播爆料，他親眼看過從球場挖出的「7包土」，擺在市長室的架子上，其實沒送到美國實驗室。對此，新竹市府今（2）日回應表示，相關指控子虛烏有，僅屬冷飯熱炒、混淆視聽。錢康明31日晚間開了1個多小時的直播，直指新竹棒球場的「挖土事件」，就是高虹安在政治層面上的操作手段，而2023年5月31日市府挖出的「7包土」，根本沒有如高對外稱的「第一時間就送到美國實驗室」。錢康明表示，挖完土之後的沒幾天，他去市長室時，就親眼看到那7包土放在高虹安市長室後方，有個專門堆東西、放禮物的架子上，根本沒送去美國。針對有心人士再次提及新竹棒球場土壤檢測一事，新竹市府今（2）日回應表示，該人士（錢康明）已離職近兩年，相關指控子虛烏有，僅屬冷飯熱炒、混淆視聽；市府過去亦已多次對外完整說明，對於缺乏具體事證之個人說法，相信市民朋友自有公評。