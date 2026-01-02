我是廣告 請繼續往下閱讀

歷史建築馮德爾教堂焚毀

煙火禁令即將實施

荷蘭新年活動傳出悲劇！民眾為了慶祝施放煙火，引發意外導致兩人死亡。位於阿姆斯特丹市中心、擁有逾150年歷史的馮德爾教堂（Vondelkerk）驚傳火警，50公尺高的塔樓倒塌毀損。綜合外媒報導，警方在1日的一份聲明中指出：「今年跨年夜，部分地區因大量煙火與縱火行為所造成的影響極為嚴重，針對緊急救援人員與警方的刻意暴力行為再度激烈發生。」警方證實，兩起煙火意外分別造成阿姆斯特丹附近阿爾斯梅爾（Aalsmeer）的一名 38 歲男子，以及該國東部市鎮奈梅亨（Nijmegen）的一名男孩死亡。全國各地都傳出針對警察和消防人員的攻擊通報；南部布雷達市（Breda）甚至有人朝警方投擲汽油彈。警方表示，今年跨年夜約有250人被捕，多個城鎮甚至出動了防暴警察。在阿姆斯特丹，鄰近市中心馮德爾公園（Vondelpark）的新哥德式建築馮德爾教堂，在午夜過後不久發生火災，整座建築陷入火海，火勢迅速吞噬建築，導致高達50公尺的教堂塔樓支撐不住而倒塌。儘管教堂主體結構保持完整，但屋頂嚴重受損。阿姆斯特丹警方與消防部門表示，他們正在對起火原因展開調查。這座教堂建於1872年，目前官方尚未對這座百年建築的失火原因發表評論。荷蘭傳統上透過民眾自行施放煙火來迎接新年，但每年這項習俗都會造成數百人受傷以及數百萬歐元的損失。但2025年的跨年夜別具意義，因為這將是荷蘭全國禁止向消費者販售煙火生效前的最後一年。多年來，急診室醫師、警察、消防員以及地方與全國政治人物一直持續推動這項禁令，以維護公共安全。