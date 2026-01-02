我是廣告 請繼續往下閱讀

中共封鎖台灣軍演，海洋委員會主委管碧玲卻被爆料，台海緊張之際，還與大票海巡官員31日中午跑到高雄「晶綺盛宴」孔雀紅寶廳大啖美食，遭斥「前方吃緊、後方緊吃」。對此，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱卻表示，這樣的說法是認知作戰；然而管碧玲後續二度致歉，讓粉專政客爽直呼，鍾佳濱又翻車了。鍾佳濱表示，儘管中共圍台軍演短短一天就迅速落幕，但軍演背後的認知戰跟信息戰仍無孔不入，例如有媒體爆出，管碧玲由於常態性、例行性的聯繫餐會，為將退休的高階同仁惜別，就被拿出來說「前方吃緊、後方緊吃」。鍾佳濱直言，「前方吃緊、後方緊吃」是講述1940年代國民黨軍被共軍追趕，節節敗退的情況，根本不是現在社會所熟悉的用語，這無疑又是一個認知作戰。而管碧玲1日上午為此致歉，晚上9點二度為此事致歉，「惜別會餐敘的事，我為負面新聞致歉後，批評者所言我都坦然接受」，讓政客爽今（2）日發文直呼，「鍾佳濱又又又翻車了，管碧玲自己承認就是有去吃飯啊」。政客爽狠酸，「按照國民黨以前八八風災，薛香川父親節下班時間跟爸爸吃飯，結果被罵到下台的標準，這不用下台？」；網友們也紛紛留言表示，「鍾佳濱的角色是……出來轉風向，代替被罵的對象！」、「鍾蝦濱一發言一定翻車的日常」、「還真的是標準不同」、「再次見證綠能你不能」。