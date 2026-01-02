我是廣告 請繼續往下閱讀

歌后張惠妹擔任台東跨年晚會壓軸，精彩演出為晚會收穫超高評價，然而有媒體下標「20萬資本額公司吃3500萬標案」，除暗指不當外，報導中更是出現疑似為先前裝修業者「福麥國際」得標炸藥採購標案、資本額僅10萬的「鴻璋茶葉」得標國防部海軍司令部伺服器及維護標案等爭議開脫的引用，引發熱議。對此，名醫蘇一峰今（2）日表示，張惠妹過往曾因唱國歌，被中國封殺損失幾十億，「有需要被青鳥拿來羞辱嗎？」繼台南室內裝修業者「福麥」承攬國防火藥採購，再爆國防部海軍司令部伺服器及維護標案，竟由資本額僅10萬的「鴻璋茶葉」茶行得標，引發外界質疑與關注。不料有親綠媒體以「用20萬資本額公司拿下3500萬標案」為標題表示，「114年台東縣歲末系列活動」委託專業服務案，招標金額為新台幣3500萬整，為限制性招標，得標廠商是由張惠妹經紀人陳鎮川創立的野聲音娛樂有限公司，資本額僅新台幣20萬。報導內文還引用疑似網友留言指出，「資本額很重要嗎？看看台東跨年一片好評，資本額20萬的野聲音娛樂，拿下3500萬標案，辦得有聲有色，阿妹還沒上台就可說是今年跨年大贏家，以後誰再拿資本額說嘴」。對此，蘇一峰今日在臉書發文直言，「張惠妹應該沒想到，二十年前陳水扁總統執政時，她上台獻唱國歌感動大家，是當時青鳥的女神，之後被中國封殺損失代言活動幾十億；二十多年後，只是在台東家鄉頂下辦個跨年演唱會，居然被綠營現在青鳥拿來大做文章，變成攻擊『張惠妹只有20萬居然能接跨年演唱會』」。蘇一峰痛批，台東被評為是今年辦最好的跨年演唱會，「天后張惠妹辦過的演唱會這麼多，有需要被青鳥拿來羞辱嗎？青鳥拿張惠妹天后辦演唱會來類比台南茶行辦炸藥軍火？」網友也紛紛留言表示，「青鳥的劣根性，只要沒有利益就可以拿來出賣」、「她的專業就是辦演唱會有問題嗎？小吃店本來也賣快篩？裝潢公司賣火藥？」、「青鳥連自己是誰都不知道」、「人家又不是開茶行去接演唱會，老闆也沒詐騙前科，憨鳥洗地能力超爛」、「好啦，傻鳥都不要聽阿妹，都去聽玻璃睪丸」、「迴力鏢來了，他們要諷刺小吃店標快篩的案子吧」。