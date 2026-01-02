名模出身的林若亞，演過《閃亮的日子》、《新兵日記》、《艋舺燿輝》等電視劇，不過還沒交出代表作，2016年即因為嫁給交往4年的賈靜雯前夫孫志浩，選擇回歸家庭，此後鮮少拋頭露面。賈靜雯大女兒梧桐妹今（2）日分享和繼母林若亞、父親孫志浩的合照，48歲林若亞明豔動人，讓人訝異她即使淡出演藝圈數年，依然維持極佳狀態。
今天凌晨，梧桐妹在IG限時動態上傳一張家庭照，生父孫志浩手插口袋站在左邊，梧桐妹自己站C位，露出燦爛笑容，後媽林若亞波浪長髮落肩，略施薄妝，穿皮衣搭配皮短褲及黑絲襪，俐落又時髦，年屆半百的她，沒有一絲老態，反而容光煥發，依舊渾身散發星味。
梧桐妹在該張合照寫下：「happy new year!!!」看似一家三口外出一起跨過2026年。
林若亞婚後隨夫定居上海 孫志浩：老婆是一家之主
孫志浩1999年從紐約大學畢業，沒多久便回上海協助父親的國際貨運業務，在上海已經待26年，林若亞婚後也隨老公定居上海，至今已經8年，夫妻倆2024年為了老友吳大維首度一同現身螢光幕，席間，吳大維問家裡的大小事由誰作主？孫志浩看著愛妻說：「她（林若亞）是一家之主，都聽她的！」
聽到孫志浩的回答，林若亞先是大笑，接著露出不好意思的表情，趕緊說在外面都是孫志浩說了算。用餐期間，孫志浩還會主動幫林若亞夾菜，豪氣又甜蜜地說：「老婆來！我再給妳拿一個！」對林若亞相當貼心、寵愛。
與後媽相處像姐妹、朋友 梧桐妹：比較多的是關心
去年7月，梧桐妹開直播和粉絲互動，有網友提問「爸爸現在的老婆」會不會管教她，對此，梧桐妹大方回覆：「該管的還是會管啊！但比較多的是關心，就當我的朋友、陪我聊天這樣！」形容兩人的相處模式像「好姐妹」，還稱呼林若亞「Novia阿姨」，看得出來彼此關係相當親密。
資料照：angelll IG
